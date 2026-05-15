La Policía Nacional propone sanciones de hasta 30.000 euros a los Riazor Blues tras un operativo en la previa del Dépor - Leganés

La comisaría provincial de la Policía Nacional ha remitido a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña cuatro propuestas de sanción que podrían acarrear 30.000 euros de multa cada una después del operativo policial realizado en un local frecuentado por los Riazor Blues durante la previa disputada entre el Deportivo y el Leganés el pasado 1 de mayo, en la Jornada 38 de la Liga Hipermotion en el estadio Abanca Riazor. La policía identificó a una veintena de individuos e intervino armas blancas, palos, guantes, cascos, máscaras y martillos con los que, presuntamente, pretendían acometer a la afición rival. Los agentes señalan que durante la operación policial en el local también se intervinieron bengalas como en las que en la previa del Dépor- Málaga estuvieron a punto de provocar el incendio de un vehículo estacionado a la puerta de local y daños en la fachada de un edificio colindante que motivó la intervención de los bomberos.

Además de las propuestas de sanción por incumplir la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional indica que abrirá expedientes administrativos por el almacenamiento de material pirotécnico, la práctica de actividades de distribución de bebidas alcohólicas sin licencia, infracciones a la normativa de medidas frente al tabaquismo y por carecer de medidas preventivas de incendios.

La policía recuerda la obligatoriedad de respetar las condiciones de acceso al estadio de Riazor, donde está prohibido introducir, portar y utilizar cualquier clase de arma, bengalas, petardos, explosivos y productos inflamables, así como acceder bajo el efecto de bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

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“Los espectadores quedan obligados a someterse a los controles pertinentes para la verificación de estas condiciones de acceso, por lo que se recomienda que con ocasión de los encuentros previstos contra el FC Andorra y la U.D. Las Palmas acudan con la suficiente antelación al estadio”, advierte la Policía Nacional sobre la posibilidad de establecer registros y medidas especiales de verificación.