El Valladolid enviará un segundo lote de entradas al Deportivo: 463 entradas a 57 euros

El Valladolid acepta lo inevitable y echa una costosa mano al Deportivo de cara a la visita al Zorrilla el próximo domingo 24 de mayo (18.30). El equipo vallisoletano había enviado, primero, un lote de 594 entradas para el conjunto coruñés, que la entidad blanquiazul puso a la venta a 25 euros cada una. Desde el principio estaba abierto a ampliar la oferta debido a la grandísima oferta que hay, y aprovecharán, también, para hacer caja. Los locales habilitarán en tribuna este un espacio visitante con otros 463 asientos, aunque tendrán un precio de 57 euros cada entrada. De momento, la entidad coruñesa solo ha empezado a despachar las primeras localidades, limitando la reserva de dos por abonado blanquiazul. La gestión se realiza en la web reservas.rcdeportivo.es y se podrán retirar desde el día 19 tras sorteo.

Todo el mundo quiere estar en Valladolid, ya que el Deportivo, si gana los dos próximos partidos y por el camino pierde uno el Almería, podría celebrar el ascenso en el campo vallisoletano. Es uno de los desplazamientos más cercanos (cuatro horas y media en coche) y esperados por la grada blanquiazul. Más, en el momento actual de la temporada, con el equipo jugándose el ascenso a Primera División. El duelo fue declarado por el Ministerio de Interior como encuentro de Alto Riesgo, por lo que no habrá venta el día del partido.

El Valladolid va a enviar una segunda remesa de entradas. A las 594 que el Deportivo ya está gestionando, el Valladolid creará en tribuna este un segundo espacio visitante para 463 personas. El precio no deja indiferente a nadie: 57 euros por entrada que deberá gestionar el club coruñés en los próximos días.

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No será la primera gran invasión deportivista en tierras pucelanas. Hay que recordar que hace 13 años, con Fernando Vázquez en el banquillo y en un encuentro clave para salvación, se fueron hasta el Nuevo Zorrilla 6.000 seguidores del Deportivo.