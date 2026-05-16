Cris Martínez, alma del Dépor Abanca, cuelga las botas tras diez temporadas: "Ha llegado algo más importante a mi vida"

Cristina Martínez, capitana del Deportivo Abanca, ha anunciado su retirada del fútbol tras diez años defendiendo la camiseta blanquiazul. Este domingo, en el descanso del encuentro ante el Andorra, el club le realizará un homenaje a quien ha sido una figura fundamental en la evolución del fútbol femenino coruñés tras una década defendiendo el escudo. "Nunca dejaré de ser y de pertenecer a este club aunque deje de estar en el césped", expresa en un vídeo publicado por la entidad.

La futbolista de Astorga cuelga las botas un año después de haber parado por su maternidad. A sus 33 años, decide dar un paso a un lado, entre lágrimas, "por una razón muy grande", después de reincorporarse en marzo a los entrenamientos. Cris, que ha estado desde el primer día en el actual proyecto del Dépor Abanca, debutó en 2016 como blanquiazul y ha disputado un total de 221 partidos. Tras su pausa el curso pasado no ha podido volver a pisar el verde, aunque todavía quedan dos encuentros de Liga F para que también pueda decir adiós sobre el campo.

Cris Martínez es historia viva del Deportivo. Representa toda la historia moderna de la entidad, décadas después del extinto Karbo, y recoge un testimonio que la ha convertido en pionera, figura y ejemplo para todas las que vendrán por detrás. En su palmarés deja dos ascensos a Primera División, cuatro trofeos Teresa Herrera, y un legado imborrable en la entidad tras una década de orgullo blanquiazul.

"Es una despedida, pero lo he hecho con toda la felicidad del mundo. Es por una razón muy grande. Creo que nunca dejaré de sentir y pertenecer a este club, aunque deje de estar en el césped. No me lo tomo como una despedida absoluta, pero al final ha llegado algo más importante a mi vida", expresa sin poder contener las lágrimas una jugadora que ya es leyenda del Deportivo. "Voy a seguir sintiendo este club como mío", añade la jugadora nacida en Astorga.

Cris Martínez, al centro, junto a Perdi y Elvira, en los comienzos / LCO

Cris Martínez dice adiós al Deportivo

"El Dépor para mí significa mi hogar. Ha sido mi casa durante muchos años", expresa en un vídeo realizado por el departamento de comunicación del club coruñés. La de Astorga explica, también, que ha formado parte "de algo muy grande". No es para menos. Sobre sus hombros se ha cimentado un proyecto que, tras una década de existencia, vivirá por primera vez tres temporadas consecutivas en la élite.

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"Han sido 10 años en los que he disfrutado muchísimo. Han tenido sus momentos buenos y sus momentos malos pero de todos se aprende. Orgullosa por haber defendido unos colores que significan tanto para tanta gente. Me voy con la certeza de que este Club va a seguir estando en mi corazón