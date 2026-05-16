Fútbol | Deportivo
Melero López, el árbitro de VAR del Dépor-Leganés, designado para el partido contra el Andorra
Actuará como asistente de Del Cerro Grande en la sala VOR | El andaluz Orellana Cid, encargado de dirigir el encuentro en el césped de Riazor
El Deportivo se mide este domingo (14.00 horas) al Andorra en un duelo crucial para sus aspiraciones de ascenso directo. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) confirmó este sábado las designaciones para los partidos de Segunda que se disputan este domingo. El conjunto blanquiazul vuelve a cruzarse con Mario Melero López. El colegiado andaluz actuará como asistente de VAR, del que estará a cargo Carlos del Cerro Grande, apenas dos semanas después de su polémica intervención para señalar el penalti por mano de Eddahchouri en los instantes finales del Deportivo-Leganés.
Diez minutos de revisión terminaron con una mena máxima que solo Álvaro Ferllo impidió que se convirtiese en el empate del conjunto madrileño. La decisión hizo estallar al club, que presentó una queja formal al terminar el partido a través de la comparecencia en la sala de prensa del consejero delegado, Massimo Benassi.
Melero López actuó en aquel encuentro como responsable de VAR e indicó la "mano separada del cuerpo" del ariete neerlandés. Fue el inicio de un final agónico que se dilató hasta el minuto 108 y se saldó con varios expulsados en los banquillos.
El árbitro contra el Andorra
Manuel Jesús Orellana Cid, del colegio andaluz, estará a cargo de dirigir el encuentro en el césped y Del Cerro Grande será el máximo responsable desde Las Rozas. Arbitró cinco veces al Deportivo en las dos últimas temporadas, con un balance de cuatro derrotas y una victoria. Este curso se han cruzado dos veces, ambas en Riazor: el tropiezo (1-3) frente al Castellón y en el triunfo (1-0) contra el Eibar.
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