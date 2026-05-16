La racha del Deportivo se cocina a fuego lento en la caldera de Riazor

El Deportivo tiene ante sí la oportunidad de cumplir 70 días sin conocer la derrota. Desde aquel tropiezo ante el Granada, que enfadó a un estadio de Riazor que exigía una imagen más competitiva y completa de su equipo para aspirar con convicción al ascenso a Primera División, la plantilla se puso las pilas. Los resultados han salido de cara en los diez partidos disputados desde entonces. Cinco triunfos y cinco empates completan la mejor dinámica de la temporada y alimentan la ilusión del equipo y de la afición.

A punto de buscar la undécima, frente al Andorra, los herculinos hacen balance de los factores clave de su mejoría. Y, más allá de los retoques tácticos, de los goles decisivos y de acciones polémicas, que lastraron un botín de puntos que podría haber sido mayor, un elemento destaca en el radar. 90 minutos en Riazor son muy largos ante un Dépor que, por fin, disfruta y hace disfrutar en casa.

Los hombres de Antonio Hidalgo han presumido a lo largo de toda la temporada de su capacidad camaleónica para sentirse como en casa lejos de Riazor. Son el mejor visitante de la liga, con 36 puntos a domicilio, y siempre se han mantenido en los primeros puestos de esta estadística. Faltaba aplicarse el cuento en casa, la gran asignatura pendiente que el técnico catalán reconoció en numerosas ocasiones a lo largo del curso. La derrota ante el Racing en enero y algún resultado ajustado, como el agónico 1-0 frente al Eibar en febrero, mosqueó a la afición, que llegó a silbar con mayor o menor timidez a los suyos. Querían más y, tras el batacazo contra un Granada en crisis, llegó el punto de inflexión.

Los números en Riazor

El equipo nazarí es el último que se ha llevado el botín completo en su visita a A Coruña. Cinco partidos en el coliseo herculino se han saldado con cuatro triunfos y un único empate. Tocó sufrir para vencer al Zaragoza con un gol tardío de Mulattieri (2-1) y se resolvió la papeleta en la primera parte el duelo intersemanal contra un Córdoba que nunca llegó a bajar los brazos (2-0). El Málaga, con un 1-1 en un duelo de empate técnico entre candidatos al ascenso, es el único desde entonces que ha conseguido salir con algo en sus manos.

Mulattieri festeja el gol de la victoria frente al Zaragoza. / Iago Lopez

El Mirandés hizo temblar a un Dépor que se marchó al descanso por detrás en el marcador tras un error de Ferllo, pero fue incapaz de evitar la remontada blanquiazul en el segundo acto (3-1). Y contra el Leganés, hace dos semanas, una polémica mano de Eddahchouri en el área estuvo a punto de convertirse en unas tablas muy amargas, pero el meta riojano se vistió de héroe (2-1).

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Trece puntos de quince posibles, pero el equipo blanquiazul sabe que no es suficiente. Hacen falta al menos seis más, junto con los tres que puedan llegar en Pucela, para asegurar el regreso a la máxima categoría. Una misión de entidad, pero el Dépor y el deportivismo, en comunión dentro y fuera de Riazor, están preparados para afrontar la primera de las tres batallas que restan por delante.