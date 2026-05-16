RC Deportivo - Andorra FC: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 40 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo se enfrenta este fin de semana al Andorra. El conjunto coruñés es segundo clasificado, con 71 puntos, los mismos que el Almería, que jugará este sábado. Los de Antonio Hidalgo dependen de sí mismos para subir a Primera División. Motivación máxima en A Coruña, que además se vestirá de gala con una Fan Zone previa y recibimiento dos horas antes del partido al autobús en una llegada que esá prevista para las 12.00. Riazor estará a reventar en una fiesta a la que nadie quiere faltar y que se podrá seguir a tavés de televisión y a través de La Opinión.

Antonio Hidalgo adiverte sobre la dificultad de jugar ante el Andorra: " El Andorra es un equipo que lleva mucho tiempo trabajando con una misma filosofía, jugando prácticamente a lo mismo, con matices. Están en un pico de forma alto. Tenemos que estar preparados para saber qué tipo de partido jugar. En un escenario donde la gente nos va a empujar muchísimo. Habrá que sufrir, aceptar situaciones a través del balón que nos obligará a estar ajustados sin balón. Buscar sus puntos débiles. Estar preparados para empujar con nuestra gente".

Carles Manso, entrenador del Andorra, elogió al Deportivo, del que dijo que "es un equipazo con unas individualidades magníficas". El FC Andorra llega al partido con el único objetivo de sumar ya los 59 puntos, que será su máxima puntuación en el futbol profesional. "Para nosotros es un placer y un orgullo visitar un estadio histórico como es Riazor. A todos nos tiene que gustar ir allí y jugar este partido y más en el ambiente que habrá ya que se están jugando el ascenso directo. Es una oportunidad magnífica para conseguir estos 59 puntos y así superar nuestro propio récord en segunda división. Así cerrar está temporada de la mejor manera", añade.

Petxarroman no podrá jugar / LALIGA

Horario del partido entre el Deportivo y el Andorra

El Deportivo quiere mantenerse en la senda del triunfo tras diez partidos sin conocer la derrota. Acude a la cita convertido en uno de los equipos más regulares de la competición, tras solo ocho derrotas, siendo el que menos este curso en todo el campeonato.

El RC Deportivo - Andorra FC se disputará este domingo 17 de mayo a las 14.00 horas en el Estadio de Riazor.

Dónde ver en TV el partido entre el Andorra y el Deportivo

El encuentro entre el Deportivo y el Andorra tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales. En esta ocasión, no se emitirá también en abierto en TVG y GOL y en la plataforma Agalega.gal.

Noticias relacionadas

En LA OPINIÓN te tendremos al tanto de todo con nuestra previa y con todo el pospartido.