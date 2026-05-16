RC Deportivo - Andorra FC: este es el posible once titular de Hidalgo en Riazor en la jornada 40 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo se enfrenta este domingo a las 14.00 (LaLiga Hypermotion TV) al Andorra en la jornada 40 de Segunda División. La clasificación en LaLiga Hypermotion está que arde y los blanquiazules están obligados a ganar para seguir en la segunda posición, dependiendo de sí mismos para lograr el ascenso a la máxima categoría nacional. Los blanquiazules acuden con tres bajas al encuentro y Antonio Hidalgo tendrá que hacer, por lo menos, un cambio en su once titular habitual. Lucas Noubi es baja por sanción y, además, Charlie Patiño se suma a la lista de ausencias por molestias en el aductor. En frente, el matagigantes en este 2026, decidido a arruinar la fiesta blanquiazul.

Antonio Hidalgo volverá a cambiar de once titular una vez más. No repite desde principios de noviembre y tampoco podrá hacerlo ante la ausencia de Lucas Noubi. El central belga cumple ciclo de tarjetas y deja su hueco libre en una defensa de cinco que casi sale de carrerilla. Adrià Altimira y Giacomo Quagliata serán las alas de la escuadra coruñesa, con Ximo Navarro y Miguel Loureiro de escuderos. La duda está en si partirá Arnau Comas en el eje, o Dani Barcia de central izquierdo, desplazando así al cercedense al centro. En la convocatoria entró Samu Fernández.

A partir de ahí, todo certezas en un equipo en el que estará Yeremay Hernández. El canario vio la quinta amarilla en Cádiz, pero la alegación deportivista prosperó y el Comité le retiró la cartulina, dejándola sin efecto para el duelo. Acompañará a Bil Nsongo en el frente del ataque y será la gran amenaza ofensiva. El 10 es el máximo productor del equipo, con diez goles y nueve asistencias. Lidera todos los rankings ofensivos de su escuadra y su influencia en la parcela ofensiva es total.

La otra posible alternativa, en la medular del Deportivo

A lo largo de las últimas semanas, Antonio Hidalgo ha variado su medular para encontrar la pareja ideal de Mario Soriano. El Andorra es el equipo que mayor posesión promedia por partido. Un 60,7% de media que le permite someter a través del esférico. Es su estilo y el técnico de Canovelles intentará contrarrestarlo.

Por eso, lo más probable es que Diego Villares sea el elegido en el centro del campo para acompañar al joker. No obstante, Riki Rodríguez entra en la pugna. Será importante también el trabajo de Luismi Cruz para unir el medio y el ataque. Los del Principado recuperan a Lautaro De León, pero pierden a Le Normand.

Villares busca opciones de pase en la visita del Deportivo a Huesca. / Fernando Fernández

Posibles onces titulares de Deportivo y Andorra

Deportivo: Ferllo; Altimira, Ximo Navarro, Comas, Loureiro, Quagliata; Villares, Mario Soriano, Luismi Cruz; Yeremay y Bil Nsongo.

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Andorra: Owono; Carrique, Alende, Bombardó, Vila; Doménech, Villahermosa, Akman; Nieto, Lautaro de León y Cerdà.