RC Deportivo - Andorra FC: Riazor busca el primer jaque al ascenso

El Deportivo celebró el gol de Pejiño como si fuese propio. Saltaban en Santander, también en los bares y terrazas de A Coruña, pendientes de las pantallas y las radios, con una remontada de la UD Las Palmas ante el Almería que permite al conjunto de Antonio Hidalgo marcar una brecha de dos partidos sobre su máximo perseguidor cuando solo faltan tres para el final del campeonato. Andorra, el matagigantes del 2026, buscará en Riazor (14.00, LaLiga Hypermotion TV) amargar una fiesta que empezará a primera hora. 90 minutos para encarrilar el camino a Primera.

Riazor acoge la antepenúltima jornada con hambre de fiesta. Con ganas de celebrar. Se llegó a ver lejos, pero el Deportivo está a solo dos victorias de regresar, ocho años después, a la élite nacional. Puede, si gana al Andorra, festejarlo en Pucela, pero la inmediatez manda y el equipo del Principado plantará cara en otra final anticipada. Sin presión. Conociendo ya el ascenso del Racing y un tropiezo indálico que deja todo en manos propias. Situación inmejorable para dejar el camino asfaltado y al Almería a más de un partido de distancia gracias al golaveraje logrado en enero. Bendito aquel gol de Mulattieri.

Los jugadores del Deportivo felicitan a Mulattieri por su gol contra el Almería. / Fernando Fernández

El Deportivo, sin Lucas Noubi

Para lograrlo, Antonio Hidalgo podrá contar con Yeremay Hernádez, su gran figura. El Comité de Competición dio la razón al equipo blanquiazul, y el canario esquivó así la quinta amarilla tras ser amonestado en Cádiz. Volverá a dirigir el frente del ataque, junto a Bil Nsongo, con el que forma una potente dupla, y el apoyo por detrás de Luismi Cruz, Mario Soriano, Quagliata o Altimira.

El cambio en el once titular llegará en la zaga. El técnico de Canovelles ha variado todas las semanas desde noviembre su alineación inicial, y ante la baja de Lucas Noubi (sanción) estará obligado a elegir entre Arnau Comas y Dani Barcia. El primero saltó al campo en la segunda parte contra el Cádiz, pero atendió a la necesidad de tener a Miguel Loureiro con libertad para abandonar la línea defensiva. La alternativa pasa por devolver al cercedense al centro y que, por la izquierda, salga de inicio Dani Barcia.

Una guerra por la posesión

La gran guerra táctica estará en torno al balón. El Andorra es el equipo que más media de posesión tiene por partido (60.7%), mientras que el Dépor, un equipo que enlaza ataques muy largos, es el séptimo (52.2%). Una de las claves del encuentro pasará por ver qué escuadra es capaz de dominar durante más tiempo y con más habilidad la pelota. La gran diferencia reside en la capacidad para sobrevivir sin ella. Ahí, los blanquiazules son más fuertes. Riazor, advirtió Hidalgo en la previa, debe prepararse a estar mucho tiempo persiguiendo al rival. Aunque eso ya pasó un 12 de mayo de 2024 ante el Barça Atlètic y fue el Dépor el que se llevó el duelo.

En el equipo entrenado por Carles Manso es baja Theo Le Normand, centrocampista francés y hermano del zaguero internacional por España, tras sufrir una lesión de rodilla. Regresa para la cita Lautaro de León, segundo máximo anotador con ocho dianas. Solo le supera Josep Cerdà, con nueve, un trequartista mallorquín con pegada que puede partir desde el costado o jugar por dentro.

El Andorra pondrá a prueba la madurez y la perseverancia deportivista. Goleó recientemente a Racing y Las Palmas. Pero Riazor, que estará a rebosar, inclinará una vez más el tablero para que el Deportivo aseste otro golpe importante en la carrera por el ascenso. Quizá uno definitivo. Si el Dépor vence, necesitará solo un triunfo más ante Valladolid o Las Palmas.

Giacomo Quagliata. / Fernando Fernandez

Posibles onces titulares de Deportivo y Andorra

Deportivo: Ferllo; Altimira, Ximo Navarro, Comas, Loureiro, Quagliata; Villares, Mario Soriano, Luismi Cruz; Yeremay y Bil Nsongo.

Andorra: Owono; Carrique, Alende, Bombardó, Vila; Doménech, Villahermosa, Akman; Nieto, Lautaro de León y Cerdà.