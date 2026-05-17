2-1 | El Deportivo se abraza al fuego de Primera División

Si algo ha hecho el Deportivo desde que hace ocho años empezó un descenso que parecía incontrolable ha sido sufrir. Vivir al límite. Sobrevivir. Siempre apoyado en su gente, en un Riazor que nunca perdió la fe. Ni siquiera cuando más lejos estaba del lugar al que, por historia, nunca debió de dejar de pertenecer. Si algo ha caracterizado al equipo de Antonio Hidalgo ha sido, precisamente, abrazar el sufrimiento. No había otra fórmula para vencer al Andorra (2-1) que con una remontada agónica. Mario Soriano por la escuadra, y Eddahchouri en el tiempo final, dejan al Deportivo un paso más cerca de Primera División. Concretamente, a un solo triunfo de lograrlo.

El Deportivo lo pasó muy mal pese a que Riazor había hecho todo lo posible por inclinar el campo. Con el pitido inicial, el Andorra marcó el guion, y a los de Antonio Hidalgo les sobró respeto y les faltó toda la osadía que tenía enfrente. El equipo del Principado se adueñó de la pelota desde los primeros compases. Lo permitió el cuadro local, con su habitual defensa de cinco. Los blanquiazules priorizaron la seguridad en su última línea, evitando presionar alto, con un bloque avanzando, pero buscando tener superioridad en su última línea. Durante gran parte del primer tiempo solo pudo amenazar al contraataque, con Yeremay flotando sobre Bil Nsongo, que peinaba todo lo que le llegaba.

La primera clara fue para Cabazón, con un disparo que se fue rozando el larguero. Pero el peligro del Andorra llegó cuando pudo correr y cazar al Dépor descolocado. Pasada la media hora, una pérdida de Luismi, que pedía falta, justo después de una recuperación de Mario, propició un contraataque que definió Cerdà, el hombre más destacado de los visitantes.

Vivió sobre el alambre el Dépor, que vio como Álvaro Ferllo salvó con una mano milagrosa un despeje de Ximo tras otra transición peligrosísima y un centro de Villahermosa que buscaba a Cerdà. Antes del descanso, el Dépor dio el paso al frente que aguardó Riazor durante más de 40 minutos. Yeremay, bajo palos, se topó con Owono tras una buena llegada de Ximo por la derecha, la primera del duelo. Poco después, el canario dejó a Bil Nsongo mano a mano con Owono, pero no ajustó bien. Esa versión agresiva y ofensiva era la que aguardaba el público.

Bil Nsongo, durante el primer tiempo / Carlos Pardellas

Mario Soriano dirigió al Deportivo

El Deportivo dio un paso al frente tras el descanso. Ximo Navarro, uno de los hombres capitales para abandonar Primera Federación, voló para guiar a su equipo en la dirección adecuada. Su primera galopada levantó a Riazor. Poco después, Mario Soriano, el mejor jugador blanquiazul de la temporada, se vistió de joker para clavar desde larga distancia un golazo por la escuadra. 1-1 y todo por jugarse.

A partir del gol de Mario Soriano comenzó un nuevo partido. Con sus nervios. Con sus dudas. Es humano este Dépor. Pasional. Lo notó en un inicio de encuentro en el que pesó el miedo a perder lo que ya era suyo. Ante su gente. Pero el tanto de Cerdà había despertado el juego de un equipo maduro, preparado para este momento tras una larga travesía. El Andorra no faltó a su palabra y buscó la victoria con ahínco. Todavía tenía opciones de llegar a la promoción, aunque sonase remoto.

Noé, el bisonte de Abegondo, entró pasada la hora de juego para sumar energía a la medular. Hidalgo no rompió la defensa de cinco y sacó a Luismi. El de Teo, a la contra, sirvió un balón soberbio para Yeremay, que tuvo el 2-1 mano a mano con Owono, pero el balón del canario se estrelló en el palo, dejando en vilo a Riazor.

Los jugadores del Deportivo celebran el gol de Eddahchouri / Pardellas

Eddahchouri, el mejor revulsivo, lo volvió a hacer

Escudero y Eddahchouri entraron para buscar el segundo tanto en los últimos 15 minutos. Salieron Altimira y Quagliata, cambiando las bandas y duplicando las opciones en área rival. El Dépor empezó a acercarse en transición y, poco a poco, fue hundiendo al Andorra y encontrando buenas situaciones. Loureiro, en un córner, se quedó cerca, y segundos después Yeremay penetró en el área sin lograr definir.

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El gol estaba reservado para Zakaria Edddahchouri, el especialista desde el banquillo del Deportivo. 16 tantos producidos por suplentes y, por su puesto, el neerlandés no podía faltar a su cita. Un saque de banda largo que Bil Nsongo transformó de cabeza en un centro bastó para que el ariete de Papendrecht bajase el esférico en boca de gol y fusilase con pierna izquierda. Se desató la locura en Riazor. 2-1. El Deportivo abraza ya la Primera División. Deberá cerrarlo en Valladolid para llegar ascendido a la última jornada.