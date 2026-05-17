Las cuentas del Deportivo para ascender a Primera División: podría sobrarle una jornada

El Deportivo quebró la barrera de los 70 puntos en una jornada crucial para sus aspiraciones y se frota las manos tras los resultados de la fecha 40 de LaLiga Hypermotion. La victoria en Cádiz, sumada los tropiezos del Almería ante el Burgos y la UD Las Palmas, permite que los blanquiazules sostengan su segunda plaza y vuelvan a depender de sí mismos. Por debajo, el conjunto canario y el Málaga aprietan, pero es una distancia manejable siempre que los blanquiazules cumplan con su parte. Los pupilos de Antonio Hidalgo dependen de sí mismos para lograr el ascenso a Primera División. Podrían hacerlo incluso con una jornada de margen.

Los precendetes a los que se agarra el Dépor: el 90% lo lograron.

Así están las cuentas del Deportivo

Quedan tres partidos por delante y nueve puntos en juego. El Dépor recibirá este domingo 17 (14.00) al Andorra, que viene de golear (5-1) a la UD Las Palmas. El golaveraje particular marca la diferencia positiva para la escuadra de Riazor, que deberá certificar su ascenso con dos victorias en los próximos tres encuentros. El tropiezo de la UD Almería en casa este sábado ha permitido que el Racing ya sea equipo de Primera División y que los blanquiazules puedan ampliar su distancia ganando en la jornada 40 al Andorra.

Las cuentas del Dépor son sencillas: si gana los tres partidos que le quedan, asciende. Le bastará con igualar los puntos del Almería y no dejarse recortar la distancia que sostiene con Málaga y Las Palmas. El triunfo isleño permitiría al conjunto coruñés certificar el ascenso ante el Valladolid en la penúltima jornada de Liga si gana tanto al equipo del Principado como a los pucelanos. De esta forma, llegaría ascendido a la última fecha ante Las Palmas. El Racing, ahora a siete, ha descorchad el champán tras vencer por 4-1 su partido.