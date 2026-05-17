En Directo
Deportivo - Andorra, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la 40ª jornada de Segunda División
El Andorra llega al duelo sin mucho en juego, pero después de haberle ganado en casa a Las Palmas (5-1) y a Racing (6-2). En la primera vuelta doblegó 1-0 al Dépor
Yeremay podrá jugar el partido al retirarle Competición la amarilla por simular
La derrota de ayer del Almería ante Las Palmas cambia absolutamente el panorama. El Dépor, será de Primera sí o sí con dos triunfos en los dos próximos encuentros sin depender de ningñun rival
Buenas tardes, deportivistas. Arrancamos con el directo del Deportivo-Andorra, un partido clave para el ascenso del Deportivo
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- Arde por completo de madrugada el restaurante Caballos km0 de Sada
- Fan zone antes del Deportivo-Andorra: Así será la fiesta en Riazor
- Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor defiende su segunda plaza, el Almería jugará antes
- El oasis de carne a la brasa oculto en Oleiros: así es la terraza del mejor parrillero de Galicia
- Fallece un motorista de 41 años en Sada tras chocar contra una furgoneta
- 70 años de la mercería que da alma a Os Mallos (A Coruña): 'La gente se desesperó cuando estuve de baja
- García Seoane continúa con los derribos y pone en el punto de mira un edificio en ruinas de O Carballo