Fútbol | Deportivo
Eddahchouri: «Quería pagar con este gol el apoyo de los deportivistas»
El ariete, sobre su celebración: «Soy un chico con muy impulsivo. Necesitaba un banderín del Deportivo y lo cogí»
Zakaria Eddahchouri firmó ante el Andorra uno de los goles más importantes de la historia reciente del Deportivo, el que le permite estar a una sola victoria de regresar a Primera División. Fue, también, un tanto especial para el ariete neerlandés. «Estoy muy contento por los tres puntos. Quería pagar con este gol el apoyo de los deportivistas», reconoció al finalizar el encuentro.
Vivió «con tranquilidad» ese «toque rápido en el área pequeña» que desató la euforia en Riazor. «Soy un chico con muy impulsivo. Necesitaba un banderín del Deportivo y lo cogí», explicó. Zaka solo piensa en aportar al equipo cuando está en el campo, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo: «Tenemos un gran equipo y estamos todos juntos. Cuando salgo, solo pienso en el trabajo que puedo hacer para ayudar a mis compañeros y al Deportivo».
A Coruña podrá ser de Primera si el Dépor gana en Valladolid. «Hay que ir poco a poco. Tenemos que prepararlo durante esta semana y hacer un buen partido», apuntó con calma.
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- Deportivo - Andorra, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
- Arde por completo de madrugada el restaurante Caballos km0 de Sada
- Fan zone antes del Deportivo-Andorra: Así será la fiesta en Riazor
- Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor defiende su segunda plaza, el Almería jugará antes
- El oasis de carne a la brasa oculto en Oleiros: así es la terraza del mejor parrillero de Galicia
- Fallece un motorista de 41 años en Sada tras chocar contra una furgoneta
- 70 años de la mercería que da alma a Os Mallos (A Coruña): 'La gente se desesperó cuando estuve de baja