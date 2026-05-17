Eddahchouri: «Quería pagar con este gol el apoyo de los deportivistas»

Zakaria Eddahchouri firmó ante el Andorra uno de los goles más importantes de la historia reciente del Deportivo, el que le permite estar a una sola victoria de regresar a Primera División. Fue, también, un tanto especial para el ariete neerlandés. «Estoy muy contento por los tres puntos. Quería pagar con este gol el apoyo de los deportivistas», reconoció al finalizar el encuentro.

Vivió «con tranquilidad» ese «toque rápido en el área pequeña» que desató la euforia en Riazor. «Soy un chico con muy impulsivo. Necesitaba un banderín del Deportivo y lo cogí», explicó. Zaka solo piensa en aportar al equipo cuando está en el campo, ya sea como titular o saliendo desde el banquillo: «Tenemos un gran equipo y estamos todos juntos. Cuando salgo, solo pienso en el trabajo que puedo hacer para ayudar a mis compañeros y al Deportivo».

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A Coruña podrá ser de Primera si el Dépor gana en Valladolid. «Hay que ir poco a poco. Tenemos que prepararlo durante esta semana y hacer un buen partido», apuntó con calma.