Gerard Piqué siguió el Deportivo-Andorra desde la grada VIP de Riazor
A Coruña
No pudo estar en el palco de autoridades, pero se las apañó para vivir en directo el Deportivo-Andorra. Gerard Piqué, máximo accionista de la entidad del Principado, fue sancionado por el Comité de Disciplina de la RFEF con seis partidos por violencia leve hacia los árbitros e inhabilitado durante dos meses tras enfrentarse a los colegiados en el desenlace del Andorra-Albacete en la jornada anterior.
Así que el exfutbolista catalán se instaló en la grada del estadio coruñés, concretamente en el área VIP de la esquina que une el fondo de Marathón con Preferencia. Desde allí observó y comentó el encuentro con sus allegados, en 90 minutos en los que la grada se acordó de él con algún cántico esporádico.
- El crucero de Burdeos confinado por norovirus, que causa gastroenteritis, hará escala este sábado en A Coruña con 1.700 pasajeros
- Deportivo - Andorra, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
- Arde por completo de madrugada el restaurante Caballos km0 de Sada
- Fan zone antes del Deportivo-Andorra: Así será la fiesta en Riazor
- Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor defiende su segunda plaza, el Almería jugará antes
- El oasis de carne a la brasa oculto en Oleiros: así es la terraza del mejor parrillero de Galicia
- Fallece un motorista de 41 años en Sada tras chocar contra una furgoneta
- 70 años de la mercería que da alma a Os Mallos (A Coruña): 'La gente se desesperó cuando estuve de baja