Gerard Piqué siguió el Deportivo-Andorra desde la grada VIP de Riazor

No pudo estar en el palco de autoridades, pero se las apañó para vivir en directo el Deportivo-Andorra. Gerard Piqué, máximo accionista de la entidad del Principado, fue sancionado por el Comité de Disciplina de la RFEF con seis partidos por violencia leve hacia los árbitros e inhabilitado durante dos meses tras enfrentarse a los colegiados en el desenlace del Andorra-Albacete en la jornada anterior.

Así que el exfutbolista catalán se instaló en la grada del estadio coruñés, concretamente en el área VIP de la esquina que une el fondo de Marathón con Preferencia. Desde allí observó y comentó el encuentro con sus allegados, en 90 minutos en los que la grada se acordó de él con algún cántico esporádico.