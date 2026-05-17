Hidalgo: "Tenemos que seguir sufriendo de una manera bonita"

Antonio Hidalgo reunió en su comparecencia en la sala de prensa de Riazor toda la mesura que queda en un Deportivo que ya acaricia el ascenso directo a Primera División después de su sufrido y heroico triunfo contra el Andorra. "Vamos a tomar el partido contra el Valladolid como uno más. La cantidad de puntos nos da la posibilidad de conseguir el objetivo. Vamos a estar tranquilos, ver cómo va la semana y prepararlo de la mejor manera", señaló con serenidad al término del penúltimo partido en casa de la temporada. Más sentimental se mostró al agradecer el apoyo incondicional de una afición a la que nunca se cansa de elogiar. "Animo a la gente a que esté con nosotros [en Valladolid]. Esa sensación de poderío que nos dan es muy grande", alentó.

El técnico de Canovelles reconoció que fue un partido muy complicado ante un Andorra que les dio quebraderos de cabeza, sobre todo, en la primera parte. "Sabíamos qué tipo de partido teníamos que hacer. Tuvieron la posesión y se encontraron con ese gol. No hicieron ocasiones excesivamente claras, pero teníamos esa sensación de que nos estaba costando igualarles", analizó Hidalgo. Cree que el remedio comenzó antes del descanso. "Cambiamos la presión, recogimos a Bil e hicimos saltar más a Luismi. Estuvimos más cómodos, incidimos en eso en el descanso y cambiamos alguna altura en la segunda parte para darnos más presencia", detalló.

Elogió al mediapunta gaditano por su capacidad para darle más fluidez al equipo en el segundo acto y también a Noé, a quien no le tembló el pulso en la última media hora. "Nos está dando mucho en los últimos partidos y creí que íbamos a necesitar sus piernas", señaló sobre el fabrilista. Hidalgo destacó, también, el buen tono físico de los jugadores al acabar el partido y apagó las alarmas por las molestias de Mario Soriano y Riki. "Algunos jugadores acabaron extenuados. Mario es uno de ellos, pero no es nada grave. Riki tuvo algún giro en la rodilla, sin más. Las sensaciones son muy positivas", desveló.

Fue un partido de sufrir y, sobre todo, de relativizar. "En la primera parte ellos estuvieron por delante, pero nosotros tuvimos dos ocasiones clarísimas. Se lo hicimos ver a los futbolistas porque a veces la sensación puede ser más negativa de lo que realmente es. Esto va de sumar y de buscar el momento. Lo importante era no desajustarse", confesó Hidalgo sobre la charla en el descanso.

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El premio llegó con suspense, pero fue suficiente para desatar el éxtasis en las gradas. Y ese camino, el del sufrimiento, cree Antonio Hidalgo, que es el indicado para alcanzar el objetivo soñado. "Hay que seguir gestionando las cabezas de todo el mundo. Tenemos que seguir insistiendo y sufriendo hasta el final, pero sufrir de manera bonita", matizó. Por delante tiene siete días para mantener las mentes enfocadas y preparar la final de Pucela. El partido en el que el Dépor, con Hidalgo en el banquillo, puede volver a Primera División.