Múltiples actos durante o Deportivo-Andorra con motivo do Día das Letras Galegas
O estadio de Riazor falou galego durante o Deportivo-Andorra. O encontro coincidiu coa celebración do Día das Letras Galegas e tanto a entidade branquiazul coma os seus afeccionados rendéronlle varias homenaxes á lingua ao longo da mañá. Na previa do encontro, o club habilitou un mural co lema «As nosas letras», así como outras actividades relacionadas coa promoción e a visibilidade do galego. A chegada do autobús do equipo, un dos momentos máis esperados polos seareiros coruñeses, estivo acompañada pola banda de gaitas Asociación Malante, que tamén interpretou o himno de Galicia dentro do estadio mentres os equipos pisaban o terreo de xogo. Os deportivistas tamén despregaron unha pancarta no fondo de Marathón coa frase «Na fala vive a alma dun pobo».
