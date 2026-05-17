Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Deportivo - AndorraMetrovacesa quiere un pactoFin a 60 años de banca en OrillamarOleiros sin casetas de socorrismoGalego a 7.000km de casaEl calendario celta de San Diego
instagramlinkedin

Deportivo

Múltiples actos durante o Deportivo-Andorra con motivo do Día das Letras Galegas

Depor

Depor / CARLOS PARDELLAS / LCO

RAC

A Coruña

O estadio de Riazor falou galego durante o Deportivo-Andorra. O encontro coincidiu coa celebración do Día das Letras Galegas e tanto a entidade branquiazul coma os seus afeccionados rendéronlle varias homenaxes á lingua ao longo da mañá. Na previa do encontro, o club habilitou un mural co lema «As nosas letras», así como outras actividades relacionadas coa promoción e a visibilidade do galego. A chegada do autobús do equipo, un dos momentos máis esperados polos seareiros coruñeses, estivo acompañada pola banda de gaitas Asociación Malante, que tamén interpretou o himno de Galicia dentro do estadio mentres os equipos pisaban o terreo de xogo. Os deportivistas tamén despregaron unha pancarta no fondo de Marathón coa frase «Na fala vive a alma dun pobo».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents