Las notas individuales del Deportivo ante el Andorra: Mario Soriano conquista Segunda
El madrileño empató la contienda y Eddahchouri anotó el tanto del triunfo
El Deportivo venció al Andorra y pone un pie en Primera División. Con dos partidos por delante, necesita solo un triunfo para certificarlo. Sufrió, pero logró sacar una victoria agónica gracias a un golazo de Mario Soriano y un tanto de Zakaria Eddahchouri. Fueron los dos jugadores más destacados del encuentro.
EL MEJOR
Mario Soriano (9): Marcó el camino de la remontada con un gol que ya es historia del Deportivo.
EL ONCE TITULAR
Álvaro Ferllo (8): Su mano, con 0-1 en contra, vale media victoria. Dejó varias buenas atajadas.
Altimira (6): Protagonizó varios buenos ataques desde la banda derecha.
Ximo Navarro (8): Dio el paso al frente que guió al equipo hacia el área rival. Incombustible. Salvó el 2-0
Miguel Loureiro (7): Dominó el área, se hizo fuerte en defensa e incluso rozó el gol en un córner.
Arnau Comas (7): Suplió con buena nota a Lucas Noubi y se mostró contundente en defensa.
Quagliata (7): Impulsó desde la banda izquierda al equipo. Capital de nuevo desde el costado.
Villares (7): Partido muy maduro del capitán, que también se soltó con peligro en ataque.
Luismi Cruz (6): Sumó calidad, aunque estuvo más centrado en defender que en atacar.
Yeremay (7): Protagonizó gran parte de los ataques y lo intentó sin parar. El palo y Owono le frenaron.
Bil Nsongo (8): Partido consagratorio que cerró incluso con una asistencia para el 2-1.
El banquillo del Deportivo
Eddahchouri (9): Su gol puede valer un ascenso.
Noé (7): Elevó el nivel.
Escudero (7): Partícipe del gol.
Stoichkov (-): Se adaptó bien.
Riki (-): Sumó en el final.
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