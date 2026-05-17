Riazor vibra en la previa del Dépor-Andorra: bengalas, recibimiento y mucho color blanquiazul

Cuando los primeros rayos de sol se impusieron a la lluvia con la que amaneció A Coruña, algunas bufandas, sudaderas y abrigos blanquiazules paseaban ya por el entorno de Riazor. Los caprichos de los calendarios modernos quisieron que el deportivismo tuviese que madrugar para acudir a una cita clave. Horas antes del Dépor-Andorra, miles de aficionados habían celebrado un gol a más de mil kilómetros de distancia. Ahora, era su turno.

El autobús del Dépor llegó hacia las 12.20. A diferencia de otros recibimientos, los jugadores se bajaron con más distancia, para empaparse de un ambiente inmejorable, atrezado con bombas de humo azul, bengalas y miles de gargantas que alentaron al equipo de Antonio Hidalgo, el primero, como siempre, en bajar y dirigir la expedición. El técnico incluso tuvo un gesto hacia el ya habitual palco improvisado desde donde Juan Carlos Escotet seguía la llegada de los futbolistas con una vista privilegiada desde la altura.

Hubo fiesta, música, y mucha diversión. El Dépor arrancó su Fan Zone a las 10.00. Se extenderá mucho más, tras el encuentro, con un DJ que pondrá color al 17 de mayo, Día das letras galegas, hasta el cierre de la jornada a las 23.00. Versionettes, Asociación Malante y Smoke protagonizaron la música en la previa, junto, también, al concierto de Boyanka Kostova y Lumedoloop organizado por Aquí Tamén se Fala, plataforma que desde hace más de un año ha dado voz y fuerza a la petición de adecuar el topónimo del club.

13 horas de pasión blanquiazul que solo quedan interrumpidas por el partido. En la previa, nervios y tensión. Todos sabían lo mucho que se juega el Deportivo en este encuentro. Confianza, pero también respeto, en uno de los partidos clave para marcar el final del campeonato. Todo en manos del conjunto coruñés.