Más allá de las 1.000 entradas enviadas por el Valladolid al Deportivo: esta es la única forma alternativa de conseguir tickets para la final por el ascenso
El club local no puede despachar entradas al público en general al ser declarado de alto riesgo
La imagen de los 6.000 deportivistas que fueron a Valladolid en 2013 en una final por el descenso que salió cruz forman ahora mismo parte de otro tiempo, ya que el encuentro de este domingo ha sido declarado de Alto Riesgo por Antioviolencia y ese estatus que se le ha dado condiciona sobremanera la venta de localidades. De hecho, el club pucelano no puede despacharla al público. Solo quedan algunos resquicios para que aumente el contingente de deportivistas en el Nuevo José Zorilla.
El Valladolid ha habilitado una zona con dos tandas de localidades enviadas que suman unos 1.000 asientos. Esa será la zona visitadas con 600 a 25 euros y más de 400 a 57 euros. De esa remesa el Deportivo sorteará el 60% del que dispone y el otro 40% será vendido y distribuidor por las peñas. A partir de ahí, a la afición del Dépor le quedan las soluciones imaginativas que pasan por conseguir billetes a través de socios del Valladolid.
Y es que el conjunto pucelano ha empezado esta mañana la venta de localidades con preferencia para sus socios. Despachar dos por abonado hasta fin de existencias. La Ley le impide en este encuentro vender al público en general para que no se mezclen aficiones y prevenir posibles altercados. Eso sí, será imposible evitar que haya seguidores y camisetas del Deportivo en todas las gradas del estadio castellano. Toca agudizar el ingenio.
- 0-1 | Deportivo - Andorra, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Descanso
- Fin a 60 años de banca en la calle Orillamar de A Coruña: el Santander cierra las oficinas que empezaron con el Pastor
- Las cuentas del Deportivo para ascender a Primera División: podría sobrarle una jornada
- Oleiros se queda sin casetas para los socorristas en las playas de Mera, Espiñeiro y Naval
- RC Deportivo - Andorra FC: Riazor busca el primer jaque al ascenso
- 2-1 | El Deportivo se abraza al fuego de Primera División
- Metrovacesa reclama al Ayuntamiento de A Coruña un pacto político como el del parque del Agra para construir en As Percebeiras
- Así son las cuentas del Deportivo para el ascenso a Primera División: gastará su primera bala en Valladolid