La alcaldesa Inés Rey envía una carta al subdelegado del Gobierno en A Coruña para "exigirle explicaciones" por los controles policiales del Deportivo-Andorra

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, le ha enviado una carta esta mañana al subdelegado del Gobierno, Julio Abalde para "exigirle explicaciones a raíz del dispositivo de seguridad de la Policía Nacional que se llevó a cabo este domingo en la ciudad, vinculado al partido de fútbol que enfrentaba al Real Club Deportivo y al Andorra". La regidora le recuerda que "dicho encuentro no había sido declarado de alto riesgo por ninguna institución" y por eso asegura que pudo comprobar "con profunda tristeza y gran enfado que se sobrepasaron ciertos límites que no atendían a ninguna necesidad real de garantizar la seguridad de las 30.000 personas que acudieron a Riazor".

El dispositivo se organizó a raíz de los incidentes relacionados con el Deportivo-Leganés del pasado 1 de mayo y se centró, de manera especial, en el fondo de Marathón con la realización incluso de controles de alcoholemia, una medida que nunca se había tomado en Riazor. La ley da potestad a la Policía a impedir la entrada al partido, a retirar el carnet si es socio y a imponer una multa a quien sobrepase el umbral del 0,0%. “Los espectadores quedan obligados a someterse a los controles pertinentes para la verificación de estas condiciones de acceso, por lo que se recomienda que con ocasión de los encuentros previstos contra el FC Andorra y la U.D. Las Palmas acudan con la suficiente antelación al estadio”, advirtió hace unos días la propia Policía Nacional en un comunicado sobre la posibilidad de establecer registros y medidas especiales de verificación. Ya se llevaron a cabo en el primero de los dos encuentros.

Inés Rey considera que "el comportamiento de la ciudadanía y del deportivismo fue ejemplar antes, durante y después del encuentro", una actitud elogiable que se ha reproducido, para ella, en el resto de encuentros de Riazor y a domicilio. Ante este contexto, asegura que "acciones como las llevadas a cabo por la Policía Nacional durante el recibimiento (al equipo), pudieron incluso causar un problema real y muy desagradable", y hace ver que "no están justificadas" como "tampoco lo están los registros y la incautación de material de animación dentro del estadio, o los controles aleatorios que se llevaron a cabo".

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Le pide a Abalde que "transmita" su "malestar a quien considere oportuno y que no se repitan hechos tan lamentables en lo que queda de temporada". Además, se pone "a disposición para coordinar cualquier tipo de dispositivo que sea necesario poner en marcha con el fin de que cumplan el objetivo para el que son diseñados: garantizar la seguridad de todas las personas".