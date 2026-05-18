El año de ensueño del exdeportivista Claudio Barragán: De Segunda Regional a Segunda División

El Deportivo anhela celebrar el próximo domingo su ascenso a la Primera División tras la final que ganó ante el Andorra gracias a un gol de Eddahchouri. El equipo blanquiazul es uno más de los conjuntos que quieren cerrar con fiesta y alegría la temporada. El Racing ya selló su billete hacia la máxima categoría y otros, en divisiones más bajas, también comienzan a asegurar sus objetivos más ambiciosos. Algunos, como el exblanquiazul Claudio Barragán, lo acaban de conseguir en un año lleno de sorpresas.

El que fuera delantero del Deportivo en los años 90 llevaba unos años apartado de los banquillos de primer nivel nacional. Barragán dirigió a Elche, Ponferradina y Mirandés en Segunda División y también asumió los retos de Cádiz, Hércules o Recreativo de Huelva en Segunda B. Sin embargo, llevaba desde 2021 fuera de las tres primeras categorías del fútbol español. Hasta que, a mitad de este curso, recibió una petición de auxilio del Eldense y se lanzó al rescate.

El ascenso de Barragán

Claudio Barragán inició la temporada pasada enrolado en el proyecto del Costa City, un club que milita en la Segunda Regional y que cuenta con el apoyo de la familia de Saúl Ñíguez, exfutbolista del Atlético de Madrid. El proyecto marchó a buen ritmo y, al final del curso, se enroló en las filas del Eldense para hacerse cargo de su filial, que marchaba colista en la Regional Preferente valenciana. Sus ocho partidos al frente del conjunto azulgrana, con siete triunfos y una derrota, le permitieron salvar la categoría y asegurar su continuidad en el proyecto.

Sentó las bases de un equipo joven al que dotó de competitividad desde el primer momento y que acabó logrando este curso el ascenso a Tercera RFEF. Barragán solo dirigió al filial durante el primer mes y medio de competición. El Eldense, recién descendido de Segunda División, inicio con dudas su andadura por la tercera categoría. Cesó a su entrenador, Javi Cabello, y decidió subir a Barragán para tomar el mando del primer equipo. Lo hizo de forma provisional, pero los buenos resultados le permitieron quedarse de forma definitiva.

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En 32 partidos ha sumado 21 victorias, ocho empates y solo derrotas. Números de élite que les han permitido certificar, este fin de semana, el ascenso directo. En poco más de doce meses Barragán pasó de dirigir en Segunda Regional a poder hacerlo, el próximo curso, en Segunda División.