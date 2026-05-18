El Concello de A Coruña trabaja para instalar una pantalla gigante para seguir en directo el Valladolid-Deportivo

El Concello de A Coruña ya trabaja para, como ya ocurriese hace dos años con el ascenso a Primera RFEF, todos los aficionados que no puedan entrar al estadio en el que el club coruñés se juega la subida (en este caso, el Nuevo Zorrilla de Valladolid) puedan seguir el partido del próximo domingo 24 de mayo a las 18.30 horas en unas pantallas gigantes habilitadas a tal efecto. El Ayuntamiento negocia, en estos momentos, con LaLiga, entidad que detenta los derechos para su emisión, y que es la que tiene que dar el OK para que se pueda ofrecer el encuentro de manera pública y gratuita. Hace dos años la ubicación elegida fue la explanada de Riazor, justo a unos metros de donde se estaba jugando en el encuentro ante el Barcelona B, aunque en esta ocasión queda aún por definir el emplazamiento. En 2024 el dispositivo montado tuvo trabajo doble porque el 10 de mayo se pudo seguir ahí el ascenso de Leyma a la ACB en un partido jugado en Melilla y, dos días después, fue el Deportivo el que dio el salto de categoría.

El precedente

El Concello habilitó en su dia en Riazor una pantalla gigante para que los aficionados de ambos cuadros pudiesen seguir los respectivos encuentros. La alcaldesa avanzó en su momento que también se pondrían a disposición de los más de 30.000 asistentes que se esperaban aquel domingo en Riazor una serie de autobuses lanzadera, para facilitar los desplazamientos masivos que se aguardaban para un encuentro clave que acabó con final feliz. La alcaldesa recordó en aquel momento la prohibición de aparcar en los arcenes de la tercera ronda debido a los posibles perjuicios de seguridad que ocasiona estacionar en los márgenes de esta vía. "Ya tuvimos algún susto", recordó Rey