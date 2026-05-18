El Deportivo recibe 12.000 peticiones de entrada y negocia con el Valladolid para que le ceda más

El Deportivo ha recibido 12.000 peticiones entre sus socios para las poco más de 600 entradas que tiene para repartir en la zona visitante (las otras 400 serán colocadas por la Federación de Peñas) de cara a este encuentro del próximo en Valladolid en el que el club coruñés puede regresar a Primera. Amparado en el alta demanda, la entidad negocia con el club del Nuevo Zorrilla para conseguir más billetes en una zona que necesariamente debe estar acotada, ya que el partido fue declarado de Alto Riesgo por Antiviolencia, dependiente del Ministerio del Interior, aunque el trato no resulta sencillo por la catalogación que tiene el encuentro por parte de las autoridades. Las dos primeras remesas serán adjudicadas este lunes.

El Valladolid, de hecho, ya puso esta mañana a la venta el resto de localidades que tiene en un estadio al que no se espera gran afluencia de aficionados blanquivioletas porque el Valladolid no se juega. Al ser de Alto Riesgo, la venta solo puede ser con prioridad a sus socios hasta final de existencia. Esas son las condiciones a las que obligan las autoridades y así ha empezado a despachar los billetes. Ese es el único resquicio, más allá de las mil entradas enviadas, para los seguidores del Dépor se cuela en este encuentro.

Noticias relacionadas

Aviso

Habrá colores blanquiazules en el resto de entradas, pero tal y como le marca la ley, el Valladolid avisó en su web de que "no está permitida la adquisición de entradas para su posterior cesión a aficionados del club visitante, quienes tendrán que ubicarse exclusivamente en las zonas de Zorrilla habilitadas a tal efecto", además de incidir en que "tampoco está permitida la reventa de abonos o entradas y en que si se detecta que la persona portadora de los abonos y de las entradas no es el titular, o si se trata de un aficionado visitante, la entidad blanquivioleta se reserva su derecho a no permitir el acceso al estadio y a tomar medidas disciplinarias con el abonado, tal y como refleja el reglamento interno".