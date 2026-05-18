Eddahchouri, el terror de los porteros y uno de los mejores revulsivos de Segunda: Siete goles desde el banquillo

Zakaria Eddahchouri se consagró como uno de los héroes de la temporada al bajar con mimo ese balón peinado por Bil Nsongo para batir a sangre fría a Jesús Owono en el área pequeña. Un gesto de calidad que puede valer un ascenso directo el próximo domingo (18.30 horas) en Valladolid y que, además, consagra al ariete neerlandés como uno de los revulsivos más determinantes de la categoría. Siete de sus once goles este curso llegaron partiendo desde el banco y, la mayoría de ellos, sirvieron para decantar o amarrar triunfos trascendentales para allanar el camino de regreso del Deportivo a Primera División.

"Cuando salgo, solo pienso en el trabajo que puedo hacer para ayudar a mis compañeros y al Deportivo", reconoció Eddahchouri en la zona mixta al finalizar el duelo frente al Andorra en Riazor. El delantero de Pependrecht ha alternado titularidades y suplencias en una campaña en la que ningún nueve acabó de instalarse como titular indiscutible. No lo hizo él al inicio del curso, tampoco Samuele Mulattieri a lo largo de la primera vuelta, ni Stoichkov durante el invierno. Solo Bil Nsongo, tirando abajo la puerta desde el Fabril, parece haberse quedado con el rol preferencial, aunque lo ha alternado con algunas suplencias muy esporádicas.

Las cifras de Zaka

Tener los minutos contados no ha mermado, ni mucho menos, la aportación de un Eddahchouri que convierte en oro cada ocasión en la que el cartelón del cuarto árbitro señala su dorsal en verde. 18 veces ha salido al campo como suplente, de media, alrededor del minuto 70 de partido. Y su aportación en los tramos finales es inmejorable en cuanto a cifras: siete goles y dos asistencias.

La cuenta comenzó desde el inicio de liga, cuando Mulattieri le relegó a suplencia. Firmó un hat trick en los últimos 20 minutos contra el Mirandés en Mendizorroza (1-5) y se reivindicó una semana más tarde con el tanto que redondeó la goleada al Huesca en Riazor (4-0). En octubre fue el autor de una simbólica asistencia en el centro del campo para que Yeremay, tras una galopada, firmase un golazo desde la frontal del área. Un mes más tarde, en el Carlos Belmonte, solo necesitó siete minutos para firmar el 0-2 de la sentencia contra el Albacete.

Inició entonces una sequía goleadora que duró casi tres meses y que rompió frente al Eibar en febrero, en un duelo en el que arrancó como titular. Su figura de héroe de las segundas partes volvió a emerger en el tramo decisivo. El balón aéreo que ganó ante Pablo Insua permitió a Mulattieri firmar el tanto del triunfo contra el Zaragoza. Su oportunismo le permitió embocar el 1-0 ante el Leganés nada más entrar al campo. Y, frente al Andorra, se ganó la oportunidad de alzar con orgullo el banderín de un Dépor al que ha dejado a un paso de Primera División.

Eddahchouri festeja su gol contra el Leganés en Riazor. / Carlos Pardellas

Solo Asier Villalibre, que en las últimas jornadas ha sido el talismán del Racing de Santander en las segundas partes, rivaliza con el ariete blanquiazul como el mejor revulsivo de la categoría. El ariete de Gernika lleva nueve dianas y un pase de gol, pero promedia más tiempo sobre el terreno de juego en los partidos en los que parte como suplente. Otros suplentes de lujo como Adrián Niño (Málaga), Gonzalo Petit (Mirandés y Granada) o Tabatadze (Cádiz), también han aportado media decena de goles en los segundos tiempos para sus equipos, pero no llegan a los guarismos de Eddahchouri.

Segundo ascenso consecutivo

Hace casi año y medio, Zakaria Eddahchouri aterrizó en las filas del Deportivo tras salirse a nivel goleador en la Segunda División de Países Bajos. Abandonó su país para enrolarse en el equipo coruñés, ayudarlo a asegurar la permanencia y, ahora, elevar sus miras a lo más alto. Tanto, que está a punto de participar en su segundo ascenso consecutivo.

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El Telstar, equipo en el que firmó 17 dianas en la primera vuelta el curso pasado, logró el ascenso a la máxima categoría gracias, en parte, al colchón de puntos y de goles al que contribuyó el delantero de Pependrecht. El equipo neerlandés aseguró su fiesta en el play off. Esta vez, Zaka está a solo un triunfo más de conseguir, con el Dépor, el billete directo a la élite.