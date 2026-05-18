Fútbol | Deportivo
Riki trabaja al margen antes de la jornada de descanso del Deportivo
Se hizo daño al final del partido contra el Andorra | El equipo volverá al trabajo este miércoles para preparar la visita al Valladolid
El Deportivo realizó este lunes la primera sesión de trabajo en Abegondo para recuperar a los jugadores tras el partido contra el Andorra y empezar a preparar el duelo clave del próximo domingo (18.30 horas) frente al Real Valladolid en el Nuevo José Zorrilla. La sesión se centró en labores de gimnasio y fisioterapia para tratar a los jugadores tras el esfuerzo del último partido. Riki Rodríguez hizo trabajo personalizado tras las molestias que sintió en el tramo final del duelo.
El mediocentro asturiano, que salió al campo en los últimos minutos, se quedó tendido en el césped en la última jugada tras pisar mal cuando intentaba arrancar con el balón en la frontal de su propia área. Se dolió de una rodilla y le costó caminar al finalizar el partido. En la celebración del triunfo se le vio apoyándose solamente en una pierna, aunque Antonio Hidalgo rebajó la preocupación sobre su estado físico en la rueda de prensa en Riazor. Además de Riki, David Mella, que sigue su propio proceso de recuperación, también trabajó en solitario. Bil, Noé Carrillo y Samu, ya habituales en los planes de Hidalgo, completaron la sesión con el primer equipo.
El grupo tiene este martes jornada de descanso y volverá a los entrenamientos el miércoles. Por delante tiene cuatro días para preparar la trascendental visita a Valladolid, donde pueden sellar el ascenso a Primera.
- 0-1 | Deportivo - Andorra, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Descanso
- Fin a 60 años de banca en la calle Orillamar de A Coruña: el Santander cierra las oficinas que empezaron con el Pastor
- Las cuentas del Deportivo para ascender a Primera División: podría sobrarle una jornada
- La alcaldesa Inés Rey envía una carta al subdelegado del Gobierno en A Coruña para 'exigirle explicaciones' por los controles policiales del Deportivo-Andorra
- Oleiros se queda sin casetas para los socorristas en las playas de Mera, Espiñeiro y Naval
- RC Deportivo - Andorra FC: Riazor busca el primer jaque al ascenso
- 2-1 | El Deportivo se abraza al fuego de Primera División
- Metrovacesa reclama al Ayuntamiento de A Coruña un pacto político como el del parque del Agra para construir en As Percebeiras