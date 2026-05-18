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Fútbol | Deportivo

Riki trabaja al margen antes de la jornada de descanso del Deportivo

Se hizo daño al final del partido contra el Andorra | El equipo volverá al trabajo este miércoles para preparar la visita al Valladolid

Riki Rodríguez conduce el balón en un partido del Deportivo esta temporada.

Riki Rodríguez conduce el balón en un partido del Deportivo esta temporada. / Fernando Fernández

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El Deportivo realizó este lunes la primera sesión de trabajo en Abegondo para recuperar a los jugadores tras el partido contra el Andorra y empezar a preparar el duelo clave del próximo domingo (18.30 horas) frente al Real Valladolid en el Nuevo José Zorrilla. La sesión se centró en labores de gimnasio y fisioterapia para tratar a los jugadores tras el esfuerzo del último partido. Riki Rodríguez hizo trabajo personalizado tras las molestias que sintió en el tramo final del duelo.

El mediocentro asturiano, que salió al campo en los últimos minutos, se quedó tendido en el césped en la última jugada tras pisar mal cuando intentaba arrancar con el balón en la frontal de su propia área. Se dolió de una rodilla y le costó caminar al finalizar el partido. En la celebración del triunfo se le vio apoyándose solamente en una pierna, aunque Antonio Hidalgo rebajó la preocupación sobre su estado físico en la rueda de prensa en Riazor. Además de Riki, David Mella, que sigue su propio proceso de recuperación, también trabajó en solitario. Bil, Noé Carrillo y Samu, ya habituales en los planes de Hidalgo, completaron la sesión con el primer equipo.

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El grupo tiene este martes jornada de descanso y volverá a los entrenamientos el miércoles. Por delante tiene cuatro días para preparar la trascendental visita a Valladolid, donde pueden sellar el ascenso a Primera.

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