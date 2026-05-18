Todos a Valladolid: La reventa se dispara ante el posible ascenso del Deportivo

El Deportivo ya sabe que depende de sí mismo para subir de forma directa a Primera División si vence el próximo domingo (18.30 horas) en el Nuevo José Zorrilla. El club llamó a toda la afición a acudir en masa a Valladolid y llenar de blanquiazul el coliseo blanquivioleta en las localidades designadas para la afición visitante. El equipo pucelano puso este lunes a la venta las entradas para público general, con ofertas prioritaria de dos billetes para sus socios hasta final de existencias. El duelo, declarado de alto riesgo, impedirá que las aficiones se mezclen en la grada. Sin embargo, en apenas unas horas e, incluso, desde los últimos días, ya han comenzado a aflorar entradas y abonos en los portales de reventa.

El Real Valladolid reflejó en un comunicado este lunes por la mañana que no está permitida esta práctica. En caso de detectarla, puede acarrear sanciones y la prohibición de acceso a los portadores si se descubre una infracción. Sin embargo, sigue habiendo ofertas de bolígrafos a precios elevados con entradas de regalo para acudir a un partido en el que el Deportivo puede festejar su regreso a la máxima categoría ocho temporadas después.

Los precios en la reventa

Son contadas y con precios variables, entre los 50 y los 200 euros, con el riesgo que entraña acceder a este sistema de venta. Pero las ofertas de bolígrafos de colores y entradas para el Real Valladolid-Deportivo se han incrementado en las últimas horas en las plataformas habituales de reventa. Los hay que regalan una o dos entradas por valores que, de media, rondan sobre los 60 y los 80 euros en diferentes sectores de las gradas de la afición local.

Algunas ofertas están operativas desde este domingo, nada más conocerse las opciones de ascenso matemático. Los hay que pusieron a disposición sus entradas y carnés antes, incluso, del duelo clave contra el Andorra, aunque sus ofertas están por encima de los 100 euros. Los hay, también, que ceden sus abonos por un precio simbólico de un euro.

Partido de alto riesgo

La Comisión Antiviolencia declaró este encuentro de alto riesgo. Eso implica que el Real Valladolid deberá mantener separadas a las dos aficiones en las gradas del José Zorrilla. No podrá haber mezcla de espectadores de los dos conjuntos y los blanquiazules deberán situarse en un sector en específico, el designado para los visitantes.

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Las personas que adquieran esas entradas en la reventa o a través de socios del equipo pucelano corren el riesgo de que se les limite o restrinja el acceso a los sectores locales si portan camisetas o distintivos del Deportivo.