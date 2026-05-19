El Deportivo apunta al Mundial: Estos son los exjugadores blanquiazules confirmados para la Copa del Mundo

El Deportivo y el deportivismo tienen la mente puesta solo en el duelo decisivo en Valladolid por el ascenso a Primera División. Sin embargo, el ADN blanquiazul continuará lejos de A Coruña dentro unas semanas, en el Mundial. Tras una larga travesía de ocho temporadas lejos de la máxima categoría, son pocos los jugadores que pasaron por el conjunto herculino los que representarán a sus selecciones en México, Estados Unidos y Canadá.

La Copa del Mundo con más selecciones de la historia, no obstante, tendrá a al menos un par de exdeportivistas cuando el balón eche a rodar en la fase de grupos. Para ambos será su primera vez en la gran cita, histórica en sus países y en sus selecciones. Uno ejerce de capitán y líder espiritual de su equipo. El otro es un jugador de rol que por fin verá recompensada su larga trayectoria con el combinado nacional. Salvo sorpresa mayúscula, ningún jugador de la actual plantilla del Deportivo viajará a Norteamérica. No lo harán en la lista de Luis de la Fuente ni en la de ninguna de las otras 47 selecciones. Pero sí estarán dos jugadores con un paso breve, pero simbólico por A Coruña.

Los exjugadores del Dépor en el Mundial

Ianique dos Santos Tavares, más conocido como Stopira, recaló en las filas del Fabril en 2010. El zaguero caboverdiano se formó en el Sporting Praia de su país y dio el salto al Santa Clara portugués, antes de recalar en A Coruña. Se unió al filial blanquiazul en Segunda B y llegó a formar parte de las sesiones de trabajo del primer equipo, a las órdenes de Miguel Ángel Lotina. Disputó 23 partidos en la categoría de bronce, pero nunca llegó a debutar en Primera División y se marchó, al curso siguiente, al Feirense.

Stopira, en un entrenamiento con el Deportivo en 2010. / CARLOS PARDELLAS

Stopira, ahora en las filas del Torreense portugués, hizo una carrera larga en el fútbol húngaro mientras, en paralelo, veía crecer a la selección de Cabo Verde. El central, que este miércoles cumple 38 años, estará presente en la cita más importante del fútbol caboverdiano. Debutó con la absoluta en 2008 y, 18 años después, recibió la llamada para jugar el primer Mundial de su historia. Su primer partido será, precisamente, contra España el 15 de junio. Se medirá también a Uruguay y Arabia Saudí en la fase de grupos.

Otro exblanquiazul en Norteamérica

Llegó a A Coruña con nacionalidad francesa y, en apenas seis meses en la ciudad, se marchó tras haber debutado con la selección de República Democrática del Congo, a la que ahora representará en la Copa del Mundo. Gaël Kakuta fichó por el Dépor tras una itinerante carrera por media Europa. Volvió del fútbol chino para incorporarse al proyecto que dirigía Gaizka Garitano y que acabó comandando Pepe Mel. Disputó en el Dépor una decena de partidos y aportó un par de goles.

Kakuta, en un partido contra Botswana / Agencias

Siguió su trayectoria un rumbo estable, aunque se asentó en varias etapas en el Amiens y el Lens en Francia. Tras pasar por Irán y Turquía, fichó el pasado mes de febrero por el Larissa de Grecia un busca de minutos que le permitiesen entrar en la lista de su selección. Participó en la Copa África este invierno, se quedó fuera de la repesca para acceder al Mundial, pero ya, dentro, logró ser uno de los 26 seleccionados.

Vivirá, así, la segunda participación de la República Democrática del Congo en un Mundial, la primera desde 1974, cuando se llamaba Zaire. Jugará en la fase de grupos contra Portugal, Colombia y Uzbekistán con el objetivo de conseguir su primera victoria mundialista.

Opciones caídas

Son dos los exblanquiazules en el Mundial, pero el abanico pudo contar con un par de candidatos más. La selección de Suiza no incluyó en su convocatoria de 26 a Fabian Schär. El zaguero del Newcastle, que militó en el Deportivo en su última temporada en Primera, se quedó fuera de la convocatoria de la selección helvética, en la que ha sido un seguro durante toda su carrera.

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Otro candidato, más reciente, pudo ser Denis Genreau. El centrocampista francoaustraliano, que jugó la segunda mitad del curso pasado en A Coruña, estuvo en la órbita de la selección de Australia durante su etapa en el Toulouse francés. El pasado verano regresó a su país para ganar minutos y protagonismo en el Melbourne Victory en busca de un hueco en la Copa del Mundo. Los socceroos todavía no han publicado su lista definitiva, pero Genreau no ha participado en ninguno de los últimos parones de selecciones.