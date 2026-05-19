El Deportivo y la Federación de Peñas fletan seis buses para la afición a Valladolid para la final por el ascenso
Las entradas ya están repartidas y ahora queda cerrar el desplazamiento e incluso el alojamiento en Valladolid para esa final por el ascenso que tiene el Deportivo en el Nuevo Zorrilla este domingo a las 18.30 horas. La Federación de Peñas, con la aportación económica de 12.000 euros por parte del club coruñés, fletará seis autobús a tierras castellanas. Viajarán por la mañana con salida a las 7.00 horas desde la explanada de Riazor y regresarán tras el encuentro. El teléfono de reserva es el 604053164 y se atenderán de lunes a miércoles de 10.00 a 19.00. Tiene que haber cuarenta solicitantes para que se aseguren cada uno de los buses. Estará disponible para todo aquel tenga entrada, sea o no peñista.
Las entradas
El Deportivo recibió 15.000 peticiones entre sus socios para las poco más de 600 entradas que tenía para repartir entre sus socios en la zona visitante (las otras 400 serán colocadas por la Federación de Peñas) de cara a este encuentro del próximo en Valladolid en el que el club coruñés puede regresar a Primera. Amparado en el alta demanda, la entidad negoció con el club del Nuevo Zorrilla para conseguir más billetes en una zona que necesariamente debía estar acotada, ya que el partido fue declarado de Alto Riesgo por Antiviolencia, dependiente del Ministerio del Interior, pero el trato se desactivó porque en unas horas el Valladolid agotó el papel entre sus socios. Las dos remesas para el Deportivo (1.057) fueron adjudicadas este lunes y los agraciados ya conocen su suerte.
El Valladolid, de hecho, ya puso el lunes por la mañana a la venta el resto de localidades que tiene en un estadio al que no se esperaba gran afluencia de aficionados blanquivioletas porque el Valladolid no se juega. Al ser de Alto Riesgo, la venta solo podía ser con prioridad a sus socios hasta final de existencia. Esas eran las condiciones a las que obligan las autoridades y así empezó a despachar unos billetes que se acabaron en nada. Ese era el único resquicio para los deportivistas, más allá de las mil entradas enviadas, para que lquisiesen colar en este encuentro.
Habrá colores blanquiazules en el resto de entradas, pero tal y como marca la ley, el Valladolid avisó en su web de que "no está permitida la adquisición de entradas para su posterior cesión a aficionados del club visitante, quienes tendrán que ubicarse exclusivamente en las zonas de Zorrilla habilitadas a tal efecto", además de incidir en que "tampoco está permitida la reventa de abonos o entradas y en que si se detecta que la persona portadora de los abonos y de las entradas no es el titular, o si se trata de un aficionado visitante, la entidad blanquivioleta se reserva su derecho a no permitir el acceso al estadio y a tomar medidas disciplinarias con el abonado, tal y como refleja el reglamento interno".
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