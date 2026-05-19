Ya hay horario para el Deportivo-Las Palmas de la última jornada de Liga en Segunda
Será el domingo 31 de mayo a la 18.30 horas
El Deportivo espera salir con un ascenso en el bolsillo de su partido de Valladolid, pero aún tendría una bala por gastar en el caso de que asaltase la Primera División en el Nuevo José Zorrilla. El encuentro que cerrará LaLiga en Riazor ante Las Palmas será el domingo 31 de mayo a las 18.30 horas. Podría ser alterado si los dos equipos se quedasen sin objetivos en esa jornada 42, pero parece poco probable, porque aunque el Dépor ascendiese, es probable que los canarios estén disputando una plaza de play off que le dé ventaja en los cruces.
Nueve de los once encuentros de esa fecha están unificados. Solo el Ceuta-Albacete y el Granada-Sporting se juegan el sábado. Uno a 16.15 y el otro a las 21.00. Ninguno tiene nada en juego. Es probable que LaLiga acabe ocupando diferentes franjas horarias si ambos equipos en liza consiguen sus objetivos en la penúltima jornada.
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