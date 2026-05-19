LaLiga no autoriza la emisión del Valladolid-Deportivo en pantalla gigante en A Coruña: "Les solicitamos que se abstengan de proyectarlo"

LaLiga, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, le ha dado portazo a la pretensión del Concello de A Coruña de emitir en una pantalla gigante el Valladolid-Deportivo del próximo domingo 24 de mayo a las 18.30 horas que puede suponer el ascenso de los coruñeses a Primera División. En un carta de respuesta a la solicitud del Ayuntamiento, firmada por Álvaro Alfonso, director de negocio audiovisual nacional, la patronal, quien detenta los derechos de emisión de encuentros, es tajante en su negativa. "Debemos indicarle que LaLiga no puede autorizar la proyección o comunicación pública del referido encuentro en espacios abiertos al público, fan zones, pantallas instaladas en la vía pública, recintos habilitados temporalmente o formatos análogos", apunta quien insiste unas líneas más abajo en el mensaje: "Le comunicamos formalmente que no resulta posible autorizar la proyección pública del partido (...) ni la instalación de una pantalla en la vía pública o en cualquier otro espacio abierto al público para la emisión del referido encuentro. Asimismo, les solicitamos que se abstengan de proyectar, permitir, autorizar o facilitar la comunicación pública no autorizada del citado encuentro, así como de cualquier otro partido de las competiciones organizadas por LaLiga, en espacios públicos, fan zones, pantallas instaladas en la vía pública o cualquier formato análogo".

La patronal agradece "el tono de su comunicación, así como la información trasladada respecto de la relevancia deportiva y social del citado encuentro para la ciudad de A Coruña y para la afición del Deportivo", pero le recuerda, justificando legalmente su negativa, que "en virtud de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, las facultades exclusivas de explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División y la explotación de dichos contenidos se lleva a cabo en los términos y condiciones previstos en las disposiciones establecidas en la citada norma, a través de procedimientos de comercialización sujetos a los principios de publicidad y transparencia, y bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)".

Noticias relacionadas

No se podrá vivir, de esta manera, las imágenes de convivencia colectiva y ojalá que de celebración de 2024 con el ascenso ante el Barcelona B.