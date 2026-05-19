La Policía Nacional detecta estafas en la venta de entradas para el Valladolid-Deportivo

La Policía Nacional ha detectado la comisión de estafas en la venta de entradas entre particulares para el partido de fútbol Valladolid-Deportivo, utilizando las redes sociales.

Según el 091, en todas las denuncias recibidas, diferentes usuarios publicitan en redes sociales y plataformas digitales la venta de entradas para el encuentro entre Valladolid-Deportivo. Cuando alguna persona se interesa en la compra de esas entradas, la instan a mantener una conversación mediante la aplicación WhatsApp, y posteriormente a realizar el pago utilizando Bizum.

Una vez realizado el pago, cortan cualquier tipo de comunicación y bloquean al comprador en todas las aplicaciones, y por supuesto, no se produce ningún envío de entradas.

Los estafadores suelen utilizar de reclamo productos con una gran demanda a unos precios asequibles, como en este caso las entradas para el referido partido. Con una victoria, el Deportivo será equipo de Primera División, por lo que se espera un desplazamiento masivo. Sin embargo, conseguir un asiento en el estadio José Zorrilla no es sencillo. El Deportivo recibió 15.000 peticiones entre sus socios para las poco más de 600 entradas que tiene para repartir en la zona visitante. Las otras 400 son colocadas por la Federación de Peñas.

Además, el Valladolid, que ya agotó entradas, solo permitió la compra a abonados, ya que el partido está declarado de alto riesgo.

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La Policía Nacional recuerda que la compra de entradas para eventos deportivos y todo tipo de espectáculos debe realizarse a través de los canales oficiales. Dentro de estos, existen plataformas seguras de pago que garantizan la compra.