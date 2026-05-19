¿Por qué se pudo ver el Deportivo-Barcelona B en pantalla gigante y no se podrá seguir el Valladolid-Deportivo?

Han pasado dos años y las reglas del juego cambian y lo paga el aficionado del Deportivo que no ha podido conseguir entrada para un encuentro que viene puede valer un ascenso. ¿Por qué hace dos años se pudo seguir por esta vía y en compañía el duelo ante el Barcelona B que supuso una subida a Segunda División y en esta ocasión no será posible? Pues porque entonces el club coruñés se encontraba en Primera Federación y ahora está jugando en LaLiga y la RFEF y las televisiones que tenían entonces los derechos eran más laxas con este tipo de situaciones, algo que no sucede con la patronal de los clubes del fútbol profesional, más con los encuentros que se emiten en plataformas de pago de la LigaHypermotion TV. De hecho, la alcaldesa de A Coruña acaba de hacer pública una tajante carta en la que explican las razones de la negativa, pero no es la primera vez que sucede algo parecido porque hace una semana ya le negaron la misma posibilidad al Ceuta ante el Granada. De hecho, en Primera sí que podrá seguir el Girona-Elche en pantalla gigante en la ciudad ilicitana, pero es porque lo emite Teledeporte en abierto y sí accede a la emisión.

Iba a ser la tercera vez en la época reciente que el Concello de A Coruña iba a instalar una pantalla gigante en la explanada de Riazor seguir un encuentro por el ascenso del Deportivo. Hubo una en el citado duelo frente al Barcelona B y también en la campaña anterior frente al Castellón, con un final triste en el que corrieron las lágrimas en la explanada de Riazor.

El último antecedente

LaLiga, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, le ha dado portazo a la pretensión del Concello de A Coruña de emitir en una pantalla gigante el Valladolid-Deportivo del próximo domingo 24 de mayo a las 18.30 horas que puede suponer el ascenso de los coruñeses a Primera División. En un carta de respuesta a la solicitud del Ayuntamiento, firmada por Álvaro Alfonso, director de negocio audiovisual nacional, la patronal, quien detenta los derechos de emisión de encuentros, es tajante en su negativa. "Debemos indicarle que LaLiga no puede autorizar la proyección o comunicación pública del referido encuentro en espacios abiertos al público, fan zones, pantallas instaladas en la vía pública, recintos habilitados temporalmente o formatos análogos", apunta quien insiste unas líneas más abajo en el mensaje: "Le comunicamos formalmente que no resulta posible autorizar la proyección pública del partido (...) ni la instalación de una pantalla en la vía pública o en cualquier otro espacio abierto al público para la emisión del referido encuentro. Asimismo, les solicitamos que se abstengan de proyectar, permitir, autorizar o facilitar la comunicación pública no autorizada del citado encuentro, así como de cualquier otro partido de las competiciones organizadas por LaLiga, en espacios públicos, fan zones, pantallas instaladas en la vía pública o cualquier formato análogo".

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La patronal agradece "el tono de su comunicación, así como la información trasladada respecto de la relevancia deportiva y social del citado encuentro para la ciudad de A Coruña y para la afición del Deportivo", pero le recuerda, justificando legalmente su negativa, que "en virtud de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril, las facultades exclusivas de explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División y la explotación de dichos contenidos se lleva a cabo en los términos y condiciones previstos en las disposiciones establecidas en la citada norma, a través de procedimientos de comercialización sujetos a los principios de publicidad y transparencia, y bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)".