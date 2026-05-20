Carlos Marchena: "Al principio no entendía por qué me cantaban 'saca el machete', pero lo acabé disfrutando mucho"

Carlos Marchena (Las Cabezas de San Juan, 1979) firmó en 2014 el gol que materializó el último ascenso del Deportivo a Primera División. Empujó un balón que rechazó el portero del Real Jaén tras una falta de Ifrán para desatar la locura en Riazor. Ganó un Mundial, una Eurocopa y dos ligas con el Valencia, pero se emociona también al recordar sus dos años en A Coruña, confía en que el equipo blanquiazul ponga fin a este domingo a su larga travesía por el desierto.

¿A qué se dedica ahora?

Tengo una escuela de fútbol base. Trabajo también con LaLiga para ayudar a los jugadores de Primera y Segunda, para que vean como es la retirada del fútbol. Tengo varios proyectos que me hacen estar activo, sin parar, y ver mucho fútbol. Me preparo para el futuro.

¿Se ve otra vez en los banquillos?

De momento estoy bien donde estoy. No descarto nada. Mi sitio creo que es estar dentro de un club y estoy preparándome para ello.

Memorias de un ascenso

¿Cómo recuerda el ascenso de 2014?

Estos años han sido una travesía para el Dépor. Yo lo recuerdo con mucho cariño, un momento muy emotivo por lo que significaba para el club poder volver a Primera. Personalmente, fue una apuesta para mí jugar en el Dépor y se dio todo para que ese fuera un día magnífico.

Llegó en la temporada anterior, la del descenso, y se vio inmerso en aquel verano tan complicado, con muchos jugadores jóvenes subiendo al primer equipo. ¿Cómo lo vivió desde dentro?

Fue raro. Si no recuerdo mal entramos en concurso de acreedores, el club pasó de manos. Vino un gestor de fuera y fue todo muy, muy confuso. Se hablaba poco de fútbol. El equipo, sí que es verdad que era muy joven. Teníamos muchos chavales y la gente mayor tuvimos que asumir ese rol. Yo estuve encantado de ayudar al club y a los chavales a crecer. Fue un papel en el que yo me encontré muy bien, lo disfruté mucho. Y, si el premio luego fue ascender, pues fue un año redondo.

El zaguero andaluz posa junto a Lendoiro en su segunda presentación como jugador del Deportivo, en 2013. / Carlos Pardellas

Fue un camino complicado desde el inicio, pero se fueron sacando los resultados hasta llegar al final luchando por el ascenso directo.

El equipo era muy joven. Te encuentras en el Dépor y tienes que ganar porque el objetivo es subir. Con ese equipo empiezas a verte bien. La gente fue creciendo y veíamos que en los chavales había potencial, pero había que seguir insistiendo. Esa es la dificultad que tiene ser joven y jugar en un equipo grande, pero lo hicieron de maravilla. Desde el inicio hasta el final crecieron una barbaridad. Se hizo un buen equipo con la gente joven y los veteranos que estábamos allí. Había un buen grupo humano, que siempre es importante, y acabó de la mejor manera.

¿Cómo lo gestionó también Fernando Vázquez? Sobre todo, cuando el equipo se refuerza en invierno y llega al final de la temporada jugándose ese ascenso.

Eso lo vas viendo con los resultados, cómo va la liga. El míster aportaba su visión y su veteranía. Se portaba muy bien con los chavales. Entre todos intentamos devolver al Dépor a donde tenía que estar. Tratamos de que no se descentrara nadie por mucha exigencia que hubiese. Todos tuvimos el mismo foco.

Goles para el recuerdo

No sé si fueron los goles más importantes de su carrera, pero su chilena contra el Castilla todavía resuena en Riazor. ¿Cuántas veces se la han recordado?

Fue un gol bonito e importante. Personalmente, lo disfruté mucho. Estaba en una etapa en la que disfrutaba mucho de sentirme jugador. Tenía ya la liberación de no ir a la selección española. Eso creo me permitió estar muy concentrado en tu equipo y disfrutar cada minuto en el Dépor. Con la perspectiva, uno se da cuenta de lo mucho que disfruta esas cosas y ese ascenso contra el Jaén. Para mí fue un año en el que yo me encontré muy bien.

Marchena festeja con Manuel Pablo su gol de chilena contra el Real Madrid Castilla. / 13Fotos

Quizá uno puede pensar que pasar en unos años de ser campeón del mundo y de Europa a jugar en Segunda desmotiva. En su caso, ¿fue al contrario?

Sí, porque los objetivos son diferentes en cada etapa y en cada equipo. Yo me cogí un papel de ayudar a la gente joven a que viesen el objetivo, fuesen muy profesionales y se enfocasen en los entrenamientos y en los partidos. Va en la personalidad de cada uno. Yo me sentía importante y puse todo lo que tenía.

Además de la chilena al inicio de liga, firmó usted un gol que valió un ascenso. ¿Qué se le pasó por la cabeza al ver ese balón rechazado?

Es un poco injusto, pero a alguien le tiene que tocar. Fue un esfuerzo de todo el equipo, pero ese día me tocó a mí hacer el gol. Es cuestión de hambre. A mis chavales siempre les digo que las cosas no llegan por casualidad. Hay que estar ahí, pendiente de la barrera, y llegar primero. Fue una pasada ver cómo la gente disfrutaba cuando marqué aquel gol, sabiendo que podía ser el definitivo. Tengo muchos recuerdos en el mundo del fútbol, pero ese es uno de los más bonitos.

Enamorado del deportivismo

De la alegría en Riazor a la fiesta en Cuatro Caminos.

El cariño de la gente fue algo especial. Ya me pilló en otra edad. Ver cómo llegas a un sitio nuevo y en solo dos años recibes tanto cariño, es increíble. Lo cuento ahora y me vuelvo a emocionar porque me traslada a momentos muy chulos y emotivos. Después de un largo trabajo, los resultados fueron fantásticos.

La afición le acogió y pronto le cantó aquello de “saca el machete”. ¿Le gustaba aquel cántico?

Todo lo que la gente te dice con cariño me parece bien. Al principio no entendía. Recuerdo que Rafa Carpacho me dijo: “que te canten esto es algo que valora mucho”. Me sorprendió, pero luego me alegraba y me agradaba. Lo acabé disfrutando mucho.

Fue una pasada ver cómo la gente disfrutaba cuando marqué aquel gol, sabiendo que podía ser el definitivo Carlos Marchena

Ya han pasado doce años desde aquel ascenso y el Dépor lleva ya ocho sin jugar Primera División. ¿Cómo vio desde fuera esta travesía del club?

Desde fuera no se vive con la misma información que se puede tener cuando estás en A Coruña. Uno siempre espera que llegue el momento adecuado y parece que es ahora. Tanta espera para que el día clave se haga efectivo y por fin llegue ese ascenso.

Presente y futuro

Manuel Pablo no está en el primer equipo, pero sí ascendiendo con el Fabril.

No está en el primer equipo, pero siempre aporta jugadores del filial. Su sabiduría y experiencia siempre suman a un club como el Dépor. Es un valor tener a una persona y a un personaje como él en el club.

¿En qué estadio quiere ver al Dépor en Primera?

Me gustaría verlo en Riazor y, luego en los sitios donde yo he jugado. El Pizjuán y Mestalla son especiales, la Cerámica está muy bonito también.

¿Y el Benfica más adelante?

El primer paso hay que darlo ahora, luego ya veremos (se ríe). Hay que ponerse objetivos grandes a largo plazo y jugar contra el Benfica sería una magnífica noticia.

España visita en unas semanas Riazor, antes de ir al Mundial. ¿Ve opciones de sumar otra estrella a la que usted consiguió en 2010?

Lo tiene todo, una buena generación y un mister fantástico. Llega muy bien, con un equilibrio de edades muy parecido al que tuvimos nosotros. Hay gente más mayor que ya tiene experiencia de la Eurocopa. Ojalá nos den esa gran alegría y disfrutemos de otro Mundial.