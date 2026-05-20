Mario Soriano 'tira' la calculadora con el ascenso del Deportivo: "Yo quiero ganar"

Mario Soriano, el jugador más regular de la temporada en el Deportivo, con casi 3.500 minutos en 40 titularidades, quiere finiquitar el ascenso a Primera División este fin de semana en Valladolid. Habrá miles de desplazados, muchos sin entrada, para seguir el penúltimo partido de liga. Hay muchas cuentas que pueden servir para la promoción blanquiazul, pero una es certera: la victoria. "Por mi parte la puedes tirar [la calculadora]", bromea el joker, quien solo piensa en lograr el triunfo: "Yo quiero ganar, quiero seguir con esa racha que llevamos. No sé si sufriendo, pero ganar, como sea".

"Me vi solo, tenían como un pasillo para controlar y tirar rápido. Yo pensaba que estaba más cerca", comentó Mario Soriano tras el entrenamiento de este miércoles en Abegondo. Los días pasan lentos en el calendario de los aficionados, pero los jugadores están centrados en preparar de la mejor manera posible el decisivo duelo del domingo ante el Valladolid (18.30, LaLiga Hypermotion TV). El Deportivo está a un triunfo de Primera División con dos partidos por delante, pero nadie quiere aguardar una semana más. "Sabemos la oportunidad que tenemos. Tenemos que estar tranquilos. Que esa euforia no nos lleve a cosas que puedan suceder", expresa el centrocampista, que remarcó la necesidad de no contagiarse por el exceso de alegría: "Paciencia, tranquilidad e ir a ganar"

Mario no mira más allá de Pucela. Aunque le valdría también ganar ante la UD Las Palmas, el madrileño pide focalizar todos los esfuerzos en el duelo de este domingo: "Sabemos la oportunidad que tenemos, sabemos que lo tenemos cerca. Como digo, hay que pensar en el domingo solo, en lo que pueda pasar. Si va bien o mal, ya veremos qué sucede". Además, considera que será "difícil" por el rival.

Mario Soriano celebra su gol ante el Andorra / CARLOS PARDELLAS

El Deportivo estará bien acompañado en Valladolid

Se espera un desplazamiento masivo de la afición blanquiazul, pese a que la limitación de entradas provocará que muchos seguidores se queden fuera. Mario, de hecho, ha tenido que dedicar el día de descanso a contestar mensajes y peticiones. Todos quieren estar en Pucela: "Es lo normal. Mucha gente me ha escrito, Madrid está cerca, pero los importantes, familiares, pareja, amigos, van a estar apoyándome como siempre lo han hecho. Lo hemos zanjado un poco ayer [por el martes] para no estar pendiente de otras cosas y estar centrado en el domingo".

Mario acabó con los isquios "subidos" ante el Andorra, pero ya está "al 100%" para completar su titularidad número 41. El centrocampista, además de indiscutible, es incombustible: "Estoy para el domingo. Al final de la fatiga, de la emoción, de un partido que fue muy exigente, se me subieron los isquios y poco más. Hoy ya entrenando con normalidad y disponible para el domingo".

El exjugador del Atlético de Madrid se relame con la posibilidad de jugar en Primera División y un ascenso que será muy bonito para todo el mundo. Está a rebosar de ilusión con el objetivo que pueden lograr: "Creo que es una oportunidad maravillosa para el club, para el equipo, para mí, para todo el mundo, para A Coruña. Ilusión siempre hemos tenido desde que hemos empezado la temporada. Hemos pasado muchos momentos no muy buenos, otras rachas buenas, ahora al final este último mes o dos meses, llevamos once partidos sin perder, el equipo ha competido muy bien y la ilusión siempre ha estado en todo momento".

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Mario Soriano, preguntado por su vinculación con el Dépor, se muestra tranquilo respecto a su futuro, y centrado solo en el partido del domingo. Renovó tras regresar de su cesión en el Eibar y tiene por delante dos años más de contrato (hasta 2028) que se alargará uno más (2029) en caso de ascenso. "Ahora mismo estoy centrado en el domingo. Y lo que pueda pasar más allá ya se verá. Lo único que quiero es ganar el domingo, disfrutar, y jugar como lo estamos haciendo como siempre y aportar mi granito de arena", respondió.