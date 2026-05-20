Así planean las autoridades el dispositivo de seguridad del Valladolid-Deportivo: punto de encuentro, desplazamiento embolsado y lugar de celebración

"La gran mayoría de los que vendrán a A Coruña son muy buena gente. Hay una convivencia sana con los aficionados del Valladolid, que no se juegan nada, no hay rivalidad. Queremos que disfruten de la ciudad, del buen vino con moderación y que si toca celebrar, que lo hagan", apunta Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid que se afana estos días en preparar todo el dispositivo de seguridad y conjugar la hospitalidad de su ciudad con los requerimientos de un partido de Alto Riesgo, declarado por Interior, que cuenta con la dificultad añadida de que habrá un importante contingente de deportivistas que se desplazarán sin localidad asignada en el Nuevo Zorrilla: "Parece que vendrán unos 4.000 o 5.000 y, en principio, solo mil tienen entrada. ¿Qué van a hacer? ¿Irán a un bar? ¿Van a estar rondando por el estadio?".

Canales justifica la decisión de la Comisión Nacional Antiviolencia porque en Valladolid "han tenido problemas con radicales que se pegan", algo que ya ha ocurrido en encuentros ante "Alavés, Celta o Sporting" y que en algunos casos las fuerzas de seguridad del Estado "ha impedido", porque los tienen "controlados". Anima a seguir las normas y la ley, y a cumplir con todas las indicaciones del dispositivo preparado porque él no tiene "ningún interés en firmar sanciones". "Hace poco firmé 120 por cantidades entre 3.000 y 5.000 euros y me duele en el alma porque son cantidades importantes para cualquier familia", remarca. De momento, ya hay un esbozo del plan de seguridad que pondrán en práctica el domingo, aunque debe ser matizado y refrendado en la Junta de Seguridad del viernes, en la que también estará presente el Real Valladolid.

Los planes

La Subdelegación del Gobierno en Valladolid, como hace en todos los partidos de Alto Riesgo, le recomendará a los aficionados del Deportivo vivir la previa en "la plaza Marcos Fernández, en la zona de Parquesol", que se encuentra a unos 20 minutos andando, ante la imposibilidad de disfrutar en los aledaños del estadio porque no hay oferta gastronómica adecuada para tal volumen de seguidores. Una vez llegue la hora del partido o de ingresar al recinto, los responsables de seguridad los llevarán "embolsados" hasta que accedan al estadio a las dos zonas habilitadas para los mil seguidores que cuentan con una de las 1.057 localidades que envió el conjunto pucelano al Deportivo.

Jacinto Canales, a la derecha. / NACHO GALLEGO

Esa es la cuota de seguidores del Deportivo que estará en el estadio en una zona reservada y que podrá lucir libremente los distintivos de su equipo. Siempre recordando que "la reventa está prohibida" y que "los socios del Valladolid que ceden carnets o compren entradas a aficionados del Deportivo se exponen a sanciones en caso de altercados y porque el club puede pedir identificaciones", Canales remarca que los seguidores blanquiazules que hayan conseguido localidad en otra grada "pueden acceder libremente, pero sin llevar distintivos de su equipo, sin provocar ningún incidente y respetando las normas de seguridad".

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En los partidos de Alto Riesgo la norma dicta que primero se saca "de nuevo embolsada" a la afición visitante y que luego le toca a los seguidores locales, pero en este caso ese plan puede tener un matiz si hay final feliz para el Deportivo en este encuentro en la ciudad pucelana. "Es probable que se acote un lugar en torno al estadio para que puedan festejar con su equipo, pero aún hay que cerrarlo", refrenda.