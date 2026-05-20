Riki, de vuelta en el grupo, apunta al decisivo Valladolid-Deportivo

Después del habitual día de descanso, el Deportivo regresó ayer a los entrenamientos, con Riki Rodríguez como novedad en el grupo. El centrocampista asturiano acabó el partido ante el Andorra con molestias y el lunes, en la sesión de recuperación postpartido, no pudo formar parte de las tareas grupales. Tras el día libre el pasado martes, pudo trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros, por lo que, salvo un nuevo contratiempo, la única baja para el fin de semana será la ya conocida de David Mella.

Antonio Hidalgo puede estar más tranquilo. La enfermería sigue respetando el final de temporada blanquiazul, más allá de las molestias físicas habituales por el tramo de curso en el que se encuentran los coruñeses. El de Canovelles tiene a todo su grupo disponible y deberá hacer algún descarte en la convocatoria, aunque toda la expedición se desplazará a la cita clave del domingo.

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Noé Carrillo, Bil Nsongo y Samu Fernández fueron los representantes de la cantera en la sesión del miércoles. El central estuvo en la convocatoria del pasado duelo ante el Andorra ante la baja de Lucas Noubi. El belga estará de nuevo a disposición tras cumplir ciclo por amonestaciones y deberá discutir la titularidad con Comas.