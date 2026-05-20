El Valladolid-Deportivo busca un sucesor de Lucas Pérez: los nueve héroes del ascenso que ha tenido el Dépor en su historia

Lucas Pérez hizo saltar el corazón de todo el deportivismo cuando clavó esa falta en la red que supuso el 1-0 ante el Barcelona B y que, a la postre, le daría a los coruñeses el ascenso a Segunda División el 12 de mayo de 2024. Pero el coruñés no fue ni mucho menos el primer héroe del ascenso. El Valladolid-Deportivo busca al décimo futbolista que se lleve la gloria.

1941: Guimeráns inaugura la tradición en Vallecas

Primer ascenso, primer héroe. El Deportivo se tuvo que ir a la prórroga el 4 de mayo de 1941 de una eliminatoria final por el ascenso a Primera División para llegar por primera vez a la élite. Ahí, en Vallecas ante el Real Murcia, emergió la figura de Guimeráns. Un futbolista total, moderno para la época y con instinto goleador para jugarse el tipo, a lo Alfredo Santaelena, y hacer realidad el sueño de A Coruña. El vigués estuvo más de una década en Riazor.

Manuel Guimeráns / APD

1946: Fabeiro hace estallar a un Ferrol blanquiazul

El Deportivo había bajado meses antes y se dispuso a certificar en Ferrol un 24 de marzo de 1946 el primer regreso de su historia de plata a oro. En un Inferniño hasta la bandera con multitud de deportivistas, un gol de Fabeiro desde fuera del área acabó dándole el 0-1 final y metió a A Coruña en otras de esas fiestas que tanto le gustan. El padronés tuvo una breve aventura en el Dépor, pero también está en el olimpo de esos futbolistas que le dieron un ascenso a los blanquiazules.

Fabeiro / APD

1964: Manolo Loureda marca la diferencia en el derbi

Aún no había acabado la primera parte de un Dépor-Celta en el que los coruñeses se jugaban un ascenso y los vigueses nada y ahí apareció Veloso para ponerle el 2-0 a Manolo Loureda, un histórico de Riazor. Antes, Lamelo había aprovechado el rechace de un penalti para lograr el 1-0. El Celta recortó y ese tanto de Loureda fue el que se llevó la gloria. El técnico Roque Olsen acabó paseado a hombros por Riazor el 12 de abril de 1964 en una imagen que fue icono para una generación.

Manolo Loureda / APD

1968: Morilla asalta Oviedo y la Primera División

Cuatro años más tarde al Deportivo le había dado tiempo de bajar dos veces y de subir otra más. Y en Oviedo certificó un nuevo regreso. Aquel 21 de abril de 1968 el héroe fue el recientemente fallecido Rodrigo Martínez Morilla (1943-2021) el que, con su tanto casi desde el centro del campo, cumplió con la tradición. Era el Dépor de Beci, de Cholo, de Sertucha... Hubo fiesta grande en Santa Catalina a la vuelta.

Morilla / APD

1971: Un cabezazo de Beci eleva a Arsenio Iglesias

Uno de los partidos más recordados por los no tan jóvenes. Fue Beci el que cerró aquel 6 de junio de 1971 la vuelta del Dépor a Primera División. El asistente fue Cervera y uno de los beneficiados fue Arsenio Iglesias, en su primera experiencia como entrenador principal. Le había tocado tomar el relevo de Roque Olsen. El tanto llegó en el minuto 6 y tocó resistir durante todo el partido ante el Rayo Vallecano.

Beci / APD

1991: Un doblete de Stoja sofoca las urgencias

Llevaba el Dépor 18 años sin catar Primera y las urgencias eran máximas, ya con Lendoiro al mando de las operaciones. Tuvo que incendiarse la grada de Preferencia al inicio del partido y llegar la segunda parte para que dos goles de Zoran Stojadinovic le llevasen de vuelta aquel 9 de junio de 1991 ante el Real Murcia. La fiesta fue inenarrable en la previa, en el estadio y en los días sucesivos. Ahí estaba Arsenio.

Stojadinovic / APD

2012: Xisco corona una temporada de récord

Xisco, el niño de la venda, siempre fue un futbolista con duende y con gol. Lo demostró aquella temporada en la que el Dépor se pegó toda la liga con el Celta y el Real Valladolid y, tras el tanto agónico de Tarragona, certificó la faena en el minuto 70 de aquel Dépor-Huesca del 27 de mayo de 2012. Se habían adelantado los oscenses, empató Riki y Bruno Gama le sirvió desde la banda derecha el 2-1. Estallido en la grada.

Xisco / ALEISS CRUZ

2014: La recordada chilena de Marchena

Fue un gol con peso y en una jugada espectacular. Dos años después el Dépor se veía en las mismas en el estadio de Riazor y con la Primera División a tiro, solo se interponía el Real Jaén. Esta vez el honor le tocó a Carlos Marchena, todo un campeón del mundo con España en 2010. Aquel 31 de mayo de 2014 el andaluz certificó con una chilena el que hasta el pasado sábado había sido el penúltimo ascenso del Deportivo.

Marchena / CARLOS PARDELLAS

2024: Lucas Pérez cierra el círculo en el final soñado

Lucas Pérez dejó el Cádiz y la Primera División para sacar al Deportivo del barro y, no sin algún contratiempo por el medio, lo logró un 12 de mayo de 2024 con un gol de falta en Riazor ante el Barcelona B que le dio el triunfo a los coruñeses y un pasaporte para la división de plata. En cuanto se produjo la infracción en la frontal, todo el deportivismo tenía la sensación de que era el momento. Y el coruñés no falló. El rugido fue de los que hacen época.

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