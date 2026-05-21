El Dépor busca el ascenso: 8 bares abiertos este domingo cerca de Zorrilla para vivir la previa

Cientos de aficionados blanquiazules llegarán a Valladolid este domingo para vivir lo que podría ser una jornada histórica: el ascenso del Deportivo a Primera División, un hito que los coruñeses podrán celebrar si el equipo vence en su cita de las 18.30 horas contra los pucelanos y regresa a casa con tres puntos.

Para lograrlo, el club estará arropado desde las gradas por los seguidores que han logrado obtener tiques para ver el juego y que llenarán los alrededores del estadio a medida que se acerque la tarde. Para hacer tiempo antes de la cita, existen varios locales en los que tomar algo, descansar del largo viaje e ir caminando hasta el campo luciendo camiseta.

1. Vasi's Café, un oasis en el punto de reunión blanquiazul

Desde el gobierno de la ciudad pucelana, recomiendan a la afición blanquiazul que acuda al partido reunirse en la conocida como Plaza de Marcos Fernández. Un rectángulo a unos 20 minutos del estadio abrazado por edificios en el que se pueden encontrar algunos cafés como el Vasi's, que ofrece bebidas, tapas y comida tradicional desde el número 10 de la calle de José Garrote Tebar.

El establecimiento cuenta con una bonita terraza exterior, en la que los seguidores del Dépor podrán hacer piña antes del fútbol sin alejarse demasiado del punto de reunión -el Vasi's está en una esquina de la plaza-. Los domingos abre de 7.30 a 1.00 horas de forma continua y siempre incluye un pincho con la bebida.

2. Tejavana, un trozo de irlanda en Valladolid

También en la misma Plaza de Marcos Fernández se ubica Tejavana. Concretamente, en el número 4, donde dispone de una terraza cubierta para tomar una cerveza, una copa o un "delicioso café bombón" desde las 15.30 horas hasta la madrugada.

El interior tiene un aire de pub irlandés, con paredes de piedra, suelos de madera y una mesa de billar en la que matar el tiempo mientras se acercan las seis de la tarde. Además, los propietarios suelen poner música, generando un ambiente animado con el que ir calentando motores para el partido.

3. The Crown Coffee

Cruzando la calle Manuel Silvela desde la plaza se encuentra The Crown Coffee, que recibe a los visitantes con su decoración moderna -se ha reformado hace poco- y su oferta de tapas. Se puede ir a tomar algo o a disfrutar de algunas de sus recetas, entre las que los comensales destacan la oreja y los callos.

El domingo, el establecimiento está abierto desde las 10.30 horas hasta la medianoche. Si se tiene tiempo, conviene reservar un rato para pasear por Parquesol y disfrutar de la tranquilidad del barrio antes de sumergirse en la competición entre el Dépor y el Valladolid.

4. Verde Oliva, una terraza contra el calor de la primavera

Fuera de las inmediaciones de la Plaza de Marcos Fernández, pero también próximos al estadio, se encuentran otros establecimientos en los que se pueden coger fuerzas antes del partido. Si bien es cierto que muchos de los bares más cercanos al Nuevo Zorrilla cierran los domingos -el día que tendrá lugar el partido entre el Deportivo y el Valladolid-, ese no es el caso del Verde Oliva, un local situado en el número 10 de la Plaza Juan Pablo y desde el que se puede llegar al estadio en un paseo de 20 minutos.

Se trata de un bar-restaurante, con horario continuo de 9.00 a 1.00 horas, por lo que se podrá hacer parada en él sea cual sea el momento de llegada a las proximidades del campo. Cuenta con una terraza en la que los aficionados del Real Club Deportivo podrán lidiar mejor con los 30 grados que marcará el termómetro durante la jornada, y con la opción de sentarse a comer si se prefiere hacerlo en las inmediaciones del campo y no en el centro.

La cocina dispone de opciones de picoteo desde 3,50 euros, así como con hamburguesas, ensaladas, tortilla y carnes. En la carta, destacan las croquetas y el cachopo, una de sus especialidades, que rinde para varias personas.

5. Villa del Prado Café Bar, menús del día a poco tiempo del estadio

A unos 25 minutos del estadio se encuentra Villa del Prado Café Bar, que hace gala de un timing perfecto para ver el posible ascenso de los blanquiazules. Está abierto desde las 9.00 a las 18.00 horas, la franja exacta para tomar algo antes del evento y ponerse en marcha para llegar a las gradas.

Se encuentra en la calle del Monasterio de Santo Domingo de Silos y, al igual que el anterior, tiene tanto cafetería como servicio de restaurante. Si se va a comer, conviene consultar el menú del día, pero también la oferta de mariscos y pescados.

6. Bar Origen, el mejor para una tapa de tortilla

Desde las 9.30 horas y hasta la medianoche está abierto este establecimiento de la calle Pío del Río Hortega. Un bar moderno con terraza en el que se puede tomar algo, desayunar o engañar al estómago a media mañana con uno de sus pinchos.

Destaca especialmente el de tortilla de queso de cabra, así como sus tostas de jamón serrano o con Nutella. Desde allí, se puede llegar en media hora al Nuevo Zorrilla y disfrutar del partido con el estómago lleno.

7. La Casa de la Sepia y el Pulpo, del mar a la mesa

Otro de los lugares en el que la afición del Deportivo puede descansar antes del partido contra el Valladolid es en La Casa de la Sepia y el Pulpo de la calle del Monasterio de Yuste, a unos 20 minutos. En él, hay opciones para todos los públicos: desde la posibilidad de disfrutar de una cerveza en su terraza hasta la de gozar del menú del día, una tabla variada para compartir o su famosa sepia, ya sea sola o en forma de croquetas.

El horario de actividad el domingo es de 9.00 a 17.00 horas. Eso sí, el nivel de ruido suele ser elevado, por lo que no es recomendable si lo que se busca es un ambiente tranquilo.

8. Popeyes Famous Louisiana Kitchen, el más próximo a Nuevo Zorrilla

Si uno no necesita exactamente un bar, sino más bien un sitio en el que picar algo y tomar una bebida muy cerca del Nuevo Zorrilla, puede dirigirse al Popeyes Famous Lousiana Kitchen. Se trata de uno de los establecimientos más próximos al estadio -a 9 minutos- que estará abierto el día del partido, por lo que es un local a considerar si se quiere matar el tiempo o hacer una parada técnica antes de dirigirse a las gradas.

El Popeyes Famous Louisiana Kitchen situado junto al estadio Nuevo Zorrilla. / Popeyes Famous Louisiana Kitchen

En el menú, hay comida rápida típica como hamburguesas, wraps, helados y refrescos. Está ubicado en la Avenida del Real Valladolid y se puede acudir desde las 12.00 hasta las 0.30 horas.