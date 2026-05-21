El Dépor Abanca acecha a Andrea Tarazona y Eva Alonso, jugadoras del Levante

Con el adiós de Fran Alonso ya seguro y a la espera de anunciar salida de jugadores con peso en el proyecto, el Deportivo Abanca aprieta para que las jugadoras del Levante, Andrea Tarazona y Eva Alonso, sean sus primeros fichajes del proyecto 2026-27. La agencia EFE dio por hecho incluso la llegada de la guardameta, no así de la central. Son operaciones que se pueden cristalizar en breve.

La guardameta, Andrea Tarazona, acaba su contrato con el equipo azulgrana, en el que apenas ha tenido protagonismo esta temporada y ha descendido a Primera RFEF.

La portera, natural de Riba-roja y de 22 años, fichó por el filial del Levante en verano de 2020 y debutó con el primer equipo en la temporada 2022-23. Después de cuatro temporadas en la máxima categoría, deja el Levante tras haber disputado 57 partidos ligueros con un total de 5.124 minutos. También ha disputado Copa de la Reina, Supercopa de España y Liga de Campeones.

Tarazona, internacional sub 20, debutó como levantinista en el arranque de la campaña 2022-23 contra el Alhama de Murcia con victoria por 2-3 en una temporada en la que logró el segundo mejor registro de goles encajados en Primera División con ocho porterías a cero y quince goles encajados en 19 partidos.

En la siguiente temporada 2023-24 fue la guardameta titular del equipo que consiguió la clasificación para la fase previa de la Liga de Campeones y en la 2024-25 también fue importante con 17 titularidades ligueras.

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Sin embargo, en la presente temporada la futbolista no ha tenido regularidad después de sufrir un esguince de grado III del ligamento peroneo astragalino anterior del tobillo derecho en octubre. Tan solo ha sido titular en ocho partidos.