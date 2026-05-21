Mucho más que fútbol en Pucela: qué ver en Valladolid si viajas con el Dépor este fin de semana

Con el fin de acompañar al Deportivo en su partido de este domingo en Valladolid y celebrar -si hay suerte- su ascenso a Primera División, más de un coruñés se acercará este fin de semana a territorio pucelano. Si bien el objetivo es animar a los blanquiazules desde el Nuevo Zorrilla, serán muchos los que aprovechen la escapada para explorar esta ciudad castellana, que tiene mucho que ofrecer a los turistas que paseen por sus calles.

La gastronomía, con multitud de restaurantes por el centro y la conocida Plaza Coca, es una parada obligada para el coruñés que aterrice el sábado en Castilla y León o que quiera darse un banquete antes del partido entre el Dépor y el Valladolid. Pero también merece la pena organizarse un poco para visitar los principales atractivos turísticos de la zona -su enorme oasis verde lleno de pájaros o su icónica Plaza Mayor- y, si uno va con ánimos, exprimir la noche en algunos de los locales con más ambiente.

Monumentos históricos y el centro de Pucela

Si uno viaja a Valladolid, tiene que ir sí o sí a su Plaza Mayor. Está justo en el centro de la ciudad, es la sede del Ayuntamiento y, probablemente, una de las estampas más fotografiadas por los turistas, que se detienen a contemplar los característicos tonos rojizos de su fachada barroca y a tomar algo en las numerosas cafeterías que circundan el espacio.

Es recomendable verla de noche, cuando se crea un ambiente mágico gracias a su iluminación. Desde aquí, en apenas 10 minutos andando, se llega a otro de los monumentos más importantes de Valladolid: la Iglesia de San Pablo, un bello edificio gótico minuciosamente tallado y situado junto al Palacio Real y el de Pimentel.

La Iglesia de San Pablo, en Valladolid. / Ayuntamiento de Valladolid

También imponente es la Iglesia de Santa María de la Antigua -con una esbelta torre de cuento que es el campanario románico más alto de España- y la de San Benito, con sus bloques de piedra blanca de comienzos del siglo XVI. A tres minutos de este templo, se encuentra la calle de Cebadería, en la que los aficionados del Deportivo podrán regalarse la vista con sus hermosas fachadas y soportales e imaginar los tiempos en los que los comerciantes despachaban cebada y cereales desde sus rincones.

Por último, conviene pasearse por los alrededores de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid -es posible incluso ascender por su torre para obtener una hermosa panorámica de la urbe- y explorar algunos de los espacios más curiosos de la ciudad. Por ejemplo, el Pasaje Gutiérrez, unas galerías comerciales del siglo XIX que son un auténtico viaje en el tiempo.

Descubrir el Pisuerga y sus espacios naturales

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que el seguidor del Dépor también lo hace, hay que hablar del río más famoso de Pucela. Un caudal que puede explorarse en barco con La Leyenda del Pisuerga, que ofrece recorridos de poco más de una hora por sus aguas recorriendo todos los puentes de la ciudad.

El trayecto va de la Playa de las Moreras hasta el Puente de la Hispanidad y cuesta cerca de 16 euros por persona. Pero no es el único modo de gozar de los espacios naturales de Valladolid, que también cuenta con un auténtico pulmón verde en el centro de la urbe.

Uno de los pavos reales del Campo Grande de Valladolid. / LOC

Se trata del Campo Grande que, tal y como su nombre indica, ofrece una amplia zona verde para el paseo. En ella, es posible ver caídas de agua, familias de patos y hermosos pavos reales en libertad, que se pasean por los senderos agitando sus plumas iridiscentes. Sin duda, otro de los lugares que hay que ver en Valladolid si se va al partido del Dépor este domingo.

Paradas obligatorias para tomar el vermú y picar algo

Después de un día recorriendo las calles de Valladolid, la afición deportivista tendrá que coger fuerzas para llegar al domingo con energías. Para eso, existen muchos restaurantes con pinchos premiados, lechazos famosos y los considerados como los mejores torreznos de la ciudad, como Los Zagales, La Parrilla de San Lorenzo o Castivera.

Si se quiere vivir una experiencia aún más pucelana, es posible acercarse al Mercado del Val el sábado de 8.30 a 00.30 horas -o el domingo de 10.00 a 16.00 horas-, donde el visitante encontrará numerosos puestos en los que adquirir productos tradicionales o disfrutar de unas tapas.

En sus paseos, es posible que se tope con las actuaciones callejeras del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid que se celebra estos días y con la histórica entrada de El Minuto, un local situado junto al Teatro Calderón donde tomar un buen café o un carajito mientras se respira su aire bohemio.

Pubs nocturnos para estirar la noche del sábado

Como el partido del Real Club Deportivo es el domingo por la tarde, es posible que más de uno caiga en la tentación de salir de noche por Valladolid. Los mejores sitios para ello están, como suele suceder, en el centro -por la zona de la Plaza Coca-, donde bares y pubs generan bastante ambiente.

Si se quiere una experiencia un poco más local y menos turística, uno puede dirigirse a los alrededores de la Catedral, donde triunfa más la música indie y el rock. Hay varias terrazas en las que tomar una copa y establecimientos como El Bizarro y El Desierto Rojo, que abren hasta bien entrada la madrugada.