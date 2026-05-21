La última duda de Antonio Hidalgo tras 27 jornadas seguidas sin repetir once titular en el Deportivo

El Deportivo se jugará este fin de semana el ascenso a Primera División en Pucela. Le quedan dos balas y, con un disparo certero, será suficiente para no depender de más resultados. El conjunto blanquiazul estará bien acompañado, pero será el verde el que decida su destino. Y ahí, Antonio Hidalgo, que cuenta con todos sus jugadores a disposición, excepto David Mella, deberá elegir una vez más un once titular en el que varían pocas piezas pero siempre hay algún cambio. Por obligación o por decisión, el técnico catalán no repite sus nombres iniciales desde la jornada 13, ante la Cultural Leonesa, tras haber vencido al Real Zaragoza 0-2 días antes. 27 jornadas después, la duda del central vuelve a asomar.

La afición blanquiazul podría recitar prácticamente de memoria el once ideal de Antonio Hidalgo. Ha cambiado mucho desde el primer día en Los Cármenes, cuando algunos nombres como Álvaro Ferllo y Adrià Altimira eran desconocidos (aunque el riojano ya sonó en verano para llegar), y Bil Nsongo empezaba a despuntar en la pretemporada del Fabril, ganándose la confianza para ser el tercer ariete con una ventana abierta al primer equipo. El paso de los meses y de las jornadas ha provocado muchas variantes, idas y venidas, en un Deportivo que tiene una marcada columna vertebral que enlazan Miguel Loureiro, Mario Soriano y Yeremay. Los dos primeros superan los 3.000 minutos y el canario los roza. Solo el pubis le ha impedido estar en las mismas cifras de indiscutibilidad.

A partir de ahí, según el tramo de la temporada, ha habido momentos más y menos fuertes del resto de acompañantes. Giacomo Quagliata y Adrià Altimira se hicieron con los carriles, mientras que Ximo Navarro, cuando ha estado bien, ha sido intocable. Hidalgo le ha dado más vueltas a la medular, al eje de la zaga y a la delantera. El carril interior es el que más ha bailado en distintos tramos de confianza. Actualmente, Diego Villares ha recuperado su importancia habitual, pese al aterrizaje de Riki en enero o la llegada de Gragera en verano. Bil Nsongo, poco a poco, se impuso a Zakaria Eddahchouri y Samuele Mulattieri como ariete titular.

Lucas Noubi disputa un balón ante Fer Niño / Fernando Fernandez

La única duda, en defensa

Son nombres que ya salen solos, aunque Hidalgo siempre ha tenido que tocar algo. Lucas Noubi fue su gran apuesta en invierno, y el belga ha disputado 22 encuentros de inicio, 15 de ellos en 2026, ya como central. No obstante, fue suplente ante el Granada y contra el Huesca, y se perdió el duelo contra el Andorra por sanción. En su sitio entró Arnau Comas, que ya había ingresado al descanso en el choque contra el Cádiz. Los buenos minutos del catalán provocan que se vuelva a abrir una ventana a la duda: repetir 27 jornadas después el once, o cambiar una vez más de equipo inicial para dar entrada a Lucas Noubi.

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El zaguero belga es un jugador imponente a campo abierto. Arnau Comas pone a su favor la templanza y la experiencia en fechas más comprometidas. Eso sí, no sería tampoco descartable la entrada de Dani Barcia, en un encuentro en el que el Dépor tendrá, presumiblemente, muchos tramos de balón. Aunque el zurdo no actúa desde el duelo ante el Burgos, en un encuentro de características similar.