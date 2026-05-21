El Valladolid insiste en las restricciones del partido ante el Deportivo: "No está permitida la reventa de abonos o entradas"

El partido entre el Valladolid y el Deportivo ha sido declarado de alto riesgo y, por tanto, los aficionados visitantes deberán ubicarse "exclusivamente" en las zonas de Zorrilla habilitadas "a tal efecto", indicó el conjunto local en un comunicado. Este jueves, reiteran la posición y advierten de nuevo a los hinchas que se desplacen: "No está permitida la reventa de abonos o entradas".

"Si se detecta que la persona portadora de los abonos y de las entradas no es el titular, o si se trata de un aficionado visitante, la entidad blanquivioleta se reserva su derecho a no permitir el acceso al Estadio y a tomar medidas disciplinarias con el abonado, tal y como refleja el reglamento interno", refrenda el Valladolid a través de redes sociales.

Se espera un desplazamiento masivo de la afición del Deportivo, con hasta 14 buses fletados y miles de personas que acompañarán al equipo en Pucela. Muchos de ellos lo harán sin entrada. Otros, con una que no corresponda a la zona visitante. Algo que, según la Ley del Deporte, no está permitido al tratarse de un partido de alto riesgo. En Riazor hay muchos precedentes en los que la convivencia fue positiva, como el encuentro ante el Elche del pasado curso; o la visita del Sporting de Gijón en la 24/25 en la que hubo una presencia masivo por todo el estadio de hinchas visitantes.

Yeremay supera a dos jugadores del Valladolid en el duelo de la primera vuelta en Riazor. / Carlos Pardellas

Así será el dispositivo de seguridad

La Subdelegación del Gobierno en Valladolid, como hace en todos los partidos de Alto Riesgo, le recomendará a los aficionados del Deportivo vivir la previa en "a plaza Marcos Fernández, en la zona de Parquesol, que se encuentra a unos 20 minutos andando, ante la imposibilidad de disfrutar en los aledaños del estadio porque no hay oferta gastronómica adecuada para tal volumen de seguidores. Una vez llegue la hora del partido o de ingresar al recinto, los responsables de seguridad los llevarán "embolsados" hasta que accedan al estadio a las dos zonas habilitadas para los mil seguidores que cuentan con una de las 1.057 localidades que envió el conjunto pucelano al Deportivo.

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En los partidos de Alto Riesgo la norma dicta que primero se saca "de nuevo embolsada" a la afición visitante y que luego le toca a los seguidores locales, pero en este caso ese plan puede tener un matiz si hay final feliz para el Deportivo en este encuentro en la ciudad pucelana. "Es probable que se acote un lugar en torno al estadio para que puedan festejar con su equipo, pero aún hay que cerrarlo", refrenda.