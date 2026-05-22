Antonio Caruncho, de Ámsterdam a Valladolid por amor al Deportivo: "Teníamos que ir como fuese"

"Este año estuve en Ceuta y en Cádiz. Con mis amigos bromeábamos que, después de todos los viajes y la mierda que hemos comido, como Teruel, Tarazona o Sestao, ahora teníamos esta oportunidad y teníamos que ir como fuese". Antonio Caruncho será uno más entre los muchos deportivistas que acompañarán al equipo en Pucela. No le tocó el sorteo, tampoco entrada de peña, pero ha tirado de "ingenio" para, con su grupo, poder estar en la grada del Zorrilla. Como en cada desplazamiento, su fin de semana arranca en el aeropuerto de Ámsterdam, esta vez con escala en Barcelona, parada en A Coruña para disfrutar de la familia y su casa, y viaje en autobús en la madrugada del domingo para acudir con la marea blanquiazul a la histórica cita del domingo.

"Antes era muy complicado. Me acuerdo mucho del viaje a Teruel. Tuve que volar la ida a Madrid y regresar por Barcelona. Además, como nunca se saben los horarios de la Liga, aunque me puedo bloquear un fin de semana, muchas veces no sabemos cuándo cae el partido, como en Cádiz, que tuve que cambiar el vuelo porque iba a viajar el viernes por la noche". Caruncho lleva unos "ocho o nueve años" en Ámsterdam. Casi el mismo tiempo que el Deportivo fuera de la élite. Sin embargo, los años en el barro no han hecho más que impulsar su amor al blanquiazul. Un sentimiento que le viene desde pequeño. Herencia familiar: "Soy socio plata, llevo 27 años ya. Mi familia es de A Coruña, y mi abuelo, aunque es de Lugo, era muy del Dépor. Siempre veíamos los partidos juntos, de pequeño, con mis hermanos". Empezó en Pabellón Inferior, pero en cuanto fue mayor de edad y sus padres le dejaron, se cambió a Marathon Inferior. Estudió en Londres y en Madrid, donde se hizo de la peña Chamberí: "Ahí empecé realmente a viajar a domicilio. Los empecé a vivir más cuando estábamos en Segunda y en Primera RFEF".

Seguir al Deportivo desde Holanda

Mudarse a los Países Bajos no fue un inconveniente para seguir acompañando a su Deportivo. Aumentaron las dificultades para seguir los partidos por televisión, pero siempre encontró la forma. Y, cuando puede, se escapa los fines de semana. "Intento viajar a A Coruña cada dos meses y que juegue el Dépor en Riazor; luego, si puedo, ir también fuera, porque al final Ámsterdam tiene un aeropuerto grande. Me las apaño entre trenes, autobuses y coches", relata sobre sus viajes.

Viajar a través del Dépor le permite volver a conectar con sus amistades. Reencontrarse con gente de A Coruña, sus compañeros de la Chamberí, y conocer a otras personas: "Es la suerte cuando se viaja, más dentro del mundo de las peñas. Ves muchas caras conocidas y siempre hay buen ambiente. Vamos todos con la misma pasión y a pasarlo bien". Y bromea con que incluso "se hace turismo". Aunque, en especial, destaca la buena acogida que tiene siempre la afición del Dépor allá a donde va: "En Ceuta la gente estaba súper agradecida; en Cádiz había un gran ambiente. O en Logroño, me acuerdo que éramos un montón, más que el equipo local, y la gente estaba impresionada".

Un habitual en su calendario es regresar a casa para ver al Dépor. Entrar en Riazor despierta "mucha morriña" en Antonio, que ante el Andorra tuvo que seguir el partido a casi 2.000 kilómetros de distancia. "Uno se emociona viendo todo lo que estamos consiguiendo. Me dio un poco de pena no poder estar allí y ayudar", explica. En el trabajo ya están acostumbrados a sus escapadas, y ha contagiado parte de su deportivismo: "Me dan la oportunidad de teletrabajar, son bastante flexibles, y saben mi pasión por el equipo. Todos los lunes me preguntan que tal nos fue. Y siempre les traigo alguna cosita, ya he regalado varias camisetas". Además, explica, se acuerdan "mucho de Makaay", exdelantero y bota de oro con la elástica blanquiazul. No es el único: "Un compañero mío, cuando había rumores con Eddahchouri, me dijo que era muy bueno. Cuando marcó su primer gol, le dije que tenía razón".

Esta vez, el viaje de Caruncho ha incluido una parada en casa. Llegó el jueves, en avión "hasta Barcelona", ya que no hay conexión con Galicia. "Hice escala de dos horas y media y llegué a las once de la noche", explica. Pese a tener algunas dudas sobre cómo llegar a Valladolid, consiguió un sitio en "los autobuses de la Federación". 14 saldrán en la mañana del sábado en dirección a Pucela. "Fueron muy amables conmigo. Allí ya me junto con otros amigos de la peña", explica. Aunque, ante la duda de si tendría o no plaza, le surgieron otras opciones: "Al final siempre entre todos nos ayudamos para estar allí".

La afición del Deportivo, en Cádiz / LaLiga

Temor por las restricciones

Antonio Caruncho, a quien sus amigos llaman Anono, espera que no haya problemas para, en caso de victoria, poder celebrar el ascenso: "Vamos a estar todos repartidos por el estadio, veremos cómo lo vamos a disfrutar. Será un poco extraño no poder llevar la camiseta del Dépor ni la bufanda, estar un poco de incógnito". Se espera que haya miles de aficionados, aunque la zona visitante contará solo con un millar. "Será difícil contenernos, somos un montón del Dépor, confiemos en que nos dejen festejarlo, es nuestro momento", añade.

En 90 minutos se decidirá un ascenso. Valladolid se le da "fatal" al Dépor, de hecho, será "la cuarta vez" de Caruncho en Pucela: "Siempre perdemos, pero esta vez tengo un pálpito de que no va a ser así, que ganaremos y ascenderemos, estoy convencido".

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Ante el equipo vallisoletano se busca un nuevo héroe. Un sucesor de Lucas Pérez. Caruncho tiene clara su preferencia: "Es la foto del año, quedará para la historia, ojalá marquen Nsongo o Noé, o alguno de la cantera, los chavales lo están haciendo increíble y nos ilusionan a todos".