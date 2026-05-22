Así fue el camino para que el Deportivo adaptase el nombre del club al topónimo A Coruña: diez años de reivindicaciones ante el momento culmen

El Deportivo lleva más de 40 años sin que el nombre de su club esté adaptado a la legalidad que establece la Ley de Normalización Linguística de 1983 y muchos consejos de administración o juntas directivas han sido reticentes a ni siquiera plantear el cambio por un cierto apego a la tradición y a la historia, cuando el deportivismo ha demostrado en la última década que va por otro camino. De aquella rueda de prensa a la sombra de la Torre de Hércules en 2016 a una votación popular entre socios, paso formal a una modificación que ya está en marcha.

Cuando el 6 de julio de hace diez años representantes de la Federación de Peñas, los Riazor Blues y los Old Faces lanzaban la iniciativa bajo el lema Eu Deportivo da Coruña, estaban sembrando la semilla de lo que se recogerá en un mes. Los tres colectivos se ponían por delante y se movilizaban para que el sentir de la masa social se pusiese sobre un papel, para recoger firmas para que la junta directiva de entonces, encabezada por Tino Fernández, empezase a dar unos pasos que se resistieron una década. Fue ingente el trabajo para acumular rúbricas en una era no tan digital en la que los listados pasaban de agrupación a agrupación, de peñista a peñista y de bar en bar.

El paso del tiempo y el inmovilismo en los consejos de administración acabaron por dejar en un segundo plano la reivindicación que volvió a coger fuerza hace unos meses con la campaña O Dépor é da Coruña, de la plataforma Aquí tamén se fala, apoyada en los jóvenes del instituto Rafael Dieste de la ciudad, que se han movido con reparto de pegatinas, conciertos, acciones reivindicativas que han hecho florecer de nuevo un sentimiento adormecido por la ausencia de un canalizador. Todo ese humus llevó al Deportivo a mover ficha.

Encuesta, votación y junta

El club coruñés lanzó el pasado mes de noviembre de 2025 una encuesta online a sus socios de cara a las festividades del 120 aniversario del club, en 2026, en la que, entre otras cuestiones, le preguntaba a su masa social si era receptiva al cambio del nombre del Deportivo para adaptarlo al topónimo. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Tanto que el consejo delegado del Deportivo, Massimo Benassi, reconoció en febrero a LA OPINIÓN que era una posibilidad que estaba encima de la mesa: "Se lanzó una encuesta al deportivismo y los diferentes departamentos del club, como se analizan otros proyectos, también se está analizando esto... El año del 120 aniversario va a tener muchísimos eventos, historias y situaciones, donde vamos a ver también todo el trabajo que se ha estado haciendo durante los últimos años. No somos ajenos a absolutamente nada. ¿Una posibilidad encima de la mesa? Correcto?.

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Desde entonces la entidad está decidida a afrontar la modificación, aunque ha querido articularla de la mejor manera posible desde el punto de vista legal y también social con ese I Foro Social en el que avisó de sus planes y con la consulta popular que llevará a cabo desde el 17 de junio. Salvo sorpresa, que nadie espera, es un formalismo para lo que ocurrirá en la junta de accionistas del próximo 23 de junio en el que se refrendará con el 99% de las acciones que posee Abanca. Desde entonces, a la espera de completar los trámites, el Deportivo ya será oficialmente da Coruña.