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Conjura gastronómica en el Deportivo antes de la final de Valladolid

Altimira, Zaka y Noubi

Altimira, Zaka y Noubi / @alvaroferllo

RAC

Mientras toda A Coruña empieza a estar de los nervios, en Abegondo el Dépor trata de que la tensión no se le eche encima y llevar la semana con la mayor normalidad posible, dentro de las circunstancias. Así, este jueves, aprovechando que el sol lucía en A Coruña, en una jornada que huele a verano, los jugadores colgaron fotos de una comida al aire libre en uno de los extremos del edificio principal de la ciudad deportiva.

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