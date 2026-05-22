Conjura gastronómica en el Deportivo antes de la final de Valladolid
Mientras toda A Coruña empieza a estar de los nervios, en Abegondo el Dépor trata de que la tensión no se le eche encima y llevar la semana con la mayor normalidad posible, dentro de las circunstancias. Así, este jueves, aprovechando que el sol lucía en A Coruña, en una jornada que huele a verano, los jugadores colgaron fotos de una comida al aire libre en uno de los extremos del edificio principal de la ciudad deportiva.
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