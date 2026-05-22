Convocatoria a la afición para despedir al Deportivo en Abegondo antes de viajar a Valladolid

El Deportivo, A Coruña y el deportivismo viven horas especiales antes de ese duelo ante el Real Valladolid, para el equipo que la afición se afana en hacer cuentas y para el que hay montado un dispositivo especial de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero antes de que el primer equipo masculino llegue a última hora de la tarde a su hotel de concentración en Pucela, la Federación de Peñas, los Riazor Blues y los Old Faces convocan a la afición en torno a las 14.30 horas del sábado en Abegondo para poder despedir al grupo de elegidos para ese duelo decisivo por el ascenso.

"La primera cita" para "despedir a lo grande este viaje (fuera de Primera) que valió la pena y que reafirmó el amor y la pasión" por el Deportivo llega "despidiendo al bus del equipo en Abegondo en su salida hacia tierras vallisoletanas." Avisan de que "no puede faltar nadie" y que necesitan "a cada uno de los deportivistas en los exteriores de la Ciudad Deportiva y en sus zonas adyacentes" con "camisetas o banderas".

Petición

Para que todo se haga de manera ordenada, piden que todos los que decidan o puedan a acudir a "una cita que será un recuerdo imborrable", lleguen "con antelación para que queden todos los vehículos bien aparacados sin molestar ni interrumpir el paso