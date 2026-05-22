Las cuentas del Deportivo para ascender en Valladolid: todas las combinaciones que valen para subir a Primera

El Deportivo luchará este domingo por ascender a Primera División en el José Zorrilla, ante el Real Valladolid, y acompañado de miles de aficionados blanquiazules que acudirán a Pucela con o sin entrada. Se espera un día histórico, aunque Antonio Hidalgo, técnico blanquiazul, se centra en preparar de la mejor manera posible el encuentro sin dejarse llevar por la euforia, pero apoyándose en el público para los momentos difíciles. A falta de dos jornadas, al equipo coruñés le basta con ganar por lo menos uno de los dos partidos que tiene por delante. Hay otras cuentas que también permitirán abrir el champán con una jornada de antelación.

El Racing de Santander ya está en Primera División y ahora LaLiga Hypermotion busca cerrar esa segunda plaza que acompañe a los cántabros de manera directa. El Deportivo lo tiene en su mano. Los tres puntos de ventaja más golaveraje sobre el Almería le permite depender de sí mismo. Por debajo, Málaga y Las palmas, a cinco, aguardan un tropiezo que les vuelva a meter en la pelea.

El Deportivo asciende si gana en Pucela

En caso de triunfo blanquiazul, las cuentas son sencillas, no tendrá que esperar más y A Coruña saldrá a la calle para celebrar el regreso a Primera División ocho años después. Una estampa que ya se dio en 2024, con el retorno al fútbol profesional, y que ahora busca completar el círculo tras aquel descenso de 2018. Lucas Pérez busca heredero como héroe blanquiazul.

La victoria en enero ante el Almería permite al Deportivo que, a día de hoy, necesite solo un triunfo para llegar a Primera. Tiene el golaveraje ganado gracias a aquel gol de Samuele Mulattieri en tierras indálicas que volcó a favor del lado coruñés el emparejamiento directo con los rojiblancos. En la ida, en Riazor, se firmó un empate. Es el único duelo directo que tiene ganado el conjunto de Hidalgo entre los seis primeros. No ha necesitado más porque ha primado la regularidad.

Los jugadores del Deportivo felicitan a Mulattieri por su gol contra el Almería. / Fernando Fernández

Las combinaciones para ascender en caso de empate

El Deportivo buscará la victoria en Pucela, pero el fútbol es caprichoso y no sería la primera vez que sucede algo parecido. En caso de que los blanquiazules no venzan, podría bastarle un punto para escalar igualmente al olimpo nacional.

En caso de que el Deportivo empate, dependerá del resultado de los perseguidores directos para poder ascender. Primero, que el Almería no gane en El Molinón ante el Sporting de Gijón, porque si no se pondría a un punto. Los pupilos de Rubi llegan en mala racha, tras una derrota y un empate. Los de Borja Jiménez, tras vencer al Zaragoza y cortar una racha de tres derrotas.

Además, para empatar y ascender, necesitaría que Málaga y Las Palmas no ganen sus partidos. Ambos conjuntos están a cinco puntos de distancia. Los boquerones tienen el golaveraje ganado al Dépor y, venciendo, se pondrían a tres puntos. Suficientes en caso de triunfo canario en A Coruña en la última jornada. Mismo caso para los amarillos, que podrían llegar con opciones ganando su duelo en casa ante el Real Zaragoza.

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Una derrota, una promoción improbable

El Deportivo podría subir a Primera División incluso perdiendo este fin de semana. La combinación se complica, pero el margen de puntos lo permite siempre que, primero, el Almería también pierda. A partir de ahí, sería necesario que Málaga y Las Palmas no ganen sus encuentros, ya que se pondrían a dos puntos de los blanquiazules. Un empate canario y boquerón, sumado a la victoria del Sporting de Gijón ante los indálicos, daría matemáticamente el ascenso a Primera.