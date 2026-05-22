Davo: "Cuando oigo las palabras Primera División, se me ponen los pelos de punta"

El asturiano, autor de los trascendentales goles al Barcelona B y al Arenteiro.

Con todo lo que llega de A Coruña, ¿le despierta esta semana muchos recuerdos de ese ascenso de 2024?

Yo tengo unas ganas locas del partido de Valladolid, a ver si se consigue el objetivo. Pero esto es fútbol, nada está escrito. Allí el equipo va a ir a muerte porque es consciente de todo lo que ha sufrido ya el deportivismo. Yo no voy a poder ir a Valladolid, pero me encantaría estar, la verdad.

¿Nervios? ¿Tranquilidad?

Yo soy súper positivo. El Dépor tiene un equipazo este año y se va a conseguir, pero hay que estar mentalizados solamente en Valladolid ahora mismo

Con todo lo que sufrieron ustedes, ¿le parece real que, dos años después, esté la Primera División ahí tan cerca?

Se te ponen los pelos de punta cuando oyes las palabras Primera División. Es donde el Dépor tiene que estar, me alegro un montón de todo lo bueno que está pasando ahí.

¿Cómo vivió usted los días previos a ese Deportivo-Barcelona B de hace dos años?

Yo recuerdo que el equipo estaba súper tranquilo porque veníamos de una dinámica súper buena. Teníamos ese puntito de confianza buena, no de soberbia, ni de creernos más que lo demás, pero sí que teníamos ese puntito de decir 'esto es lo tenemos ahí'. Todo el mundo confiaba, el estadio estaba lleno, el recibimiento... Es que se dio todo para que el Deportivo ese año subiera a Segunda División y yo creo que ahora es más o menos poco igual. Los jugadores que están ahí, la mayoría, saben lo que es un ascenso, la ciudad está con ellos. Se dan todos los ingredientes para conseguirlo, pero esto es fútbol. Hasta que no pita el árbitro el final, no se sabe.

¿Qué sintió cuando Lucas Pérez cogió la pelota después de esa falta en la frontal?

Tener un tío como Lucas en esas circunstancias era como si golpease un penalti. Todos confiábamos mucho él, todos empujamos en esa falta y, al final, se dio perfecto todo.

Pudo estar quince minutos sobre el césped en aquel Deportivo-Barcelona B. ¿Qué recuerdo tiene de esos minutos en el césped?

Aquello fue una locura (respira). No recuerdo exactamente el minuto en el que salí. Sé que todavía me hizo una buena parada el portero en una jugada a pase de Lucas. Cuando se estaba acabando el partido, ya veías que el árbitro estaba mirando el reloj, la gente estaba ardiendo... Fue una locura.

¿Ha hablado con alguien del Dépor esta semana, con alguien del vestuario?

No, lo mejor ahora mismo es dejarlos en paz, que se concentren en el partido del Valladolid y que saquen lo mejor de ellos mismos. Al final, es una semana más de liga, entonces tampoco hay que hacer nada distinto. Yo soy bastante maniático en eso y todo lo que funciona no lo suelo cambiar. Entonces ¿para qué tocar nada?

Acabó labrando usted una conexión especial con la grada, fomentada por aquellos tantos a Barcelona B y Arenteiro...

Sí, el Dépor tuvo esa temporada momentos irregulares. Estábamos ahí en octubre fastidiados, pero al final se consiguió el objetivo y yo creo que, al final, la relación fue buena. Yo les estoy eternamente agradecidos por todo lo que me demostraron, por todo lo que hicieron. Vaya donde vaya siempre hay gente del Dépor, es una locura.

¿Se le verá entonces en Pucela o en A Coruña unos días después?

En A Coruña puede ser, puede ser. En Valladolid este fin de semana no puedo porque tengo un compromiso y no voy a poder asistir, pero al de A Coruña igual sí que me acerco por ahí.

Gol de Davo ante el Barcelona B / LOF

¿Se siente partícipe tambien de ese potencial ascenso después de haberlo llevado de Primera RFEF a Segunda?

Claro, claro. Yo desde el momento en el que firmé en el Dépor, para mí es lo más. Futbolísticamente lo fue todo para mí y le estoy eternamente agradecidos. Espero poder haber ayudado un poco en lo que se viene.

Estos días suelen proliferar imágenes de antiguos ascensos, uno de ellos el de 2024, que fue el suyo. ¿Qué le evoca cuando se las encuentra por redes sociales?

Ufff, eso sí que me remueve. Es que yo estuve ahí dentro y sé lo que es. Se te remueve todo por dentro. Ante el Barcelona B nos tiraron bengalas encima del autobús, no se veía nada, el bus temblando de los golpes ahí en los cristales... Es que es otro nivel. Me acuerdo de concentrarnos en el hotel y no poder ver la playa del humo que había, no se veía la arena; eso es una barbaridad.

Davo, mejor del partido / LIGA2

Son detalles para contar a los nietos, ¿no?

Desde luego, eso va a quedar grabado en mi memoria a fuego.

¿Qué tal le ha ido esta temporada en el Penafiel?

Yo estoy contento, me alegro de haber ido. Se nota la mano del Dépor, los que están detrás son ambiciosos, quieren crecer en cualquier proyecto que cojan. Es un muy buen sitio para formar jugadores, para hacer un buen proyecto dentro del fútbol portugués y están haciendo las cosas muy bien.

Sufrieron, pero con final feliz...

Sí, se consiguió el objetivo. Toda la operación del Dépor, de los propietarios, con el Penafiel se hizo un poco tarde y fue el club de segunda división que comenzó más tarde a entrenar, a tener todo planificado... Cuando haces las cosas de prisa, a veces se tuercen, pero creo que teníamos un equipo bastante mejor de lo que los resultados demostraron. Las dinámicas son muy difíciles de cambiar y el Penafiel se llevó un golpe que fue el tema de André Silva (falleció junto a Diogo Jota en un accidente de tráfico en 2025). Allí se sufrió mucho, vimos bastante dolidos a los compañeros. Además, nosotros teníamos que ir cogiendo el ritmo de la competición, es un fútbol diferente. Conseguimos el objetivo, con lo cual todo el mundo está contento allí y acabamos todos bastante bien.

Usted especialmente con goles y asistencias en el tramo final...

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Sí. Los últimos tres meses mi rendimiento fue mucho mejor del que tuve cuando llegué. Estoy bastante contento con los compañeros, con la gente de allí y eso. Mi familia allí está bien también. En el día a día hablamos español con todo el mundo, todos te entienden y hacen por entenderte. La adaptación, lo que es fuera del fútbol, sí que fue muy rápida. Además, allí viene gente del Dépor cada dos por tres, estamos en contacto con ellos casi siempre. Cualquier cosa que ellos necesiten de nosotros o nosotros de ellos, la relación es súper buena.