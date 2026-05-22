Hidalgo: “Tenemos que tener mucha pasión, mucha ilusión, pero lo más importante es la cabeza”

Con “la máxima tranquilidad posible”, pero apoyados en la “ilusión” que acompaña a la ciudad. El Deportivo jugará este domingo ante el Valladolid por un ascenso a Primera División (18.30, LaLigaHypermotion). Hidalgo podrá contar con “todos los efectivos” para un encuentro que no cataloga de final. A los blanquiazules les quedan dos balas, pero no quieren cerrarlo ya: “Tenemos que tener mucha pasión, mucha ilusión, pero lo más importante es la cabeza. Cómo queremos jugar el partido. Pasar juntos los momentos de sufrimiento. Hay que juntar todo eso para sacar los tres puntos”.

Antonio Hidalgo se encuentra ante el momento más importante de su carrera como técnico. Ha vivido otras grandes noches, pero está a un paso de convertirse en entrenador de Primera División y ascender al Deportivo. Fue el objetivo con el que llegó en verano, firmando un contrato de una temporada con renovación automática en caso de promoción. Ha dejado atrás la promoción y una victoria situará a los blanquiazules de vuelta en la élite ocho años después. “Tenemos el privilegio de poder luchar por algo increíble que a principio de temporada nos marcamos como objetivo. A partir de ahí, disfrutar ese proceso. Hay ilusión por parte de todo el mundo, con esa dosis de tener cabeza”.

El técnico de Canovelles se mostró tranquilo en la previa del duelo. Sabe que su trabajo pasa por centrar a la tropa en los 90 minutos. Apoyarse en la afición, que se desplazará en masa a Pucela, y competir ante un Valladolid que no lo pondrá fácil. “Sueño con preparar el partido de la mejor manera posible, de llevar y transmitir lo que podemos hacer el domingo. Es un partido más de la categoría. Sabiendo que ganando lo tienes”, responde a qué aspiraciones ha guardado durante sus últimas noches.

Eddahchouri celebra su gol ante el Andorra / CARLOS PARDELLAS

El Deportivo se centra en lo propio

Es momento de centrarse en lo que pueden “controlar”, aunque “la ilusión y la excitación que tiene la ciudad es grande”. Todo el mundo dentro del vestuario sabe lo que hay en juego, pero deberán “gestionar” los momentos de los partidos. A partir de ahí, habrá un jugador número 12 en la grada de Zorrilla, y un 13 y un 14 entre los aledaños y A Coruña, que saldrá a la calle y a los bares a vivirlo. “Es brutal. Lo hemos dicho todas las semanas. El apoyo es brutal. Nos sostienen en momentos de sufrimiento. Eso va a pasar el domingo. Hay que venir con la sensación de que hay que sufrir. Hay que trabajarlo, pelearlo al mil por mil”, expresa, y añade que en esos tramos de más problemas, ese “apoyo” les dará el “plus y el ánimo” para poder sacar un partido que se decidirá “por pequeños detalles”.

En frente estará un Valladolid que quiere despedirse bien de su gente. El Deportivo ha “evolucionado” a lo largo del curso como equipo, “aprendiendo” a solventar situaciones que en la primera parte del campeonato suponían una mayor dificultad. Recuerda Hidalgo los duelos ante el Andorra y Castellón, dos rivales que van hombre a hombre desde el primer momento, algo que ha sufrido mucho el Dépor. La semana pasada demostró que ha aprendido a sobrevivir a esos contextos. El técnico de Canovelles cree que están capacitados para “plantear otro tipo de partidos” como ya hicieron ante los del Principado. Y armas para resolverlo aunque sea en el final: “Tenemos piernas suficientes para terminar los partidos. Muchos partidos se deciden con gente del banquillo”.

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Hidalgo considera que, para ganar al Pucela, el Deportivo tendrá que “sufrir muchísimo”, aunque su escuadra acude en un “pico de confianza muy alto”. Viajarán Samu, Noé y Bil Nsongo. David Mella es la única baja.