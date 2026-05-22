María Pita ya está lista para la final del Deportivo en Valladolid

Toda ayuda es poca ante esa final que tiene el Deportivo este domingo en Valladolid, para la que el deportivismo no para de hacer cuentas, y hay que echar mano hasta de quien fuese más aguerrida que nadie. Y es que, además de las miles de bufandas, banderas, camisetas y telas blanquiazules que se pueden ver estos días en la ciudad, hoy se puede ver a la heroina María Pita presidiendo como siempre la plaza principal de la ciudad, mirando hacia el Concello, pero en esta ocasión llevaba una camiseta del Dépor y una bandera blanquiazul enganchada a su lanza. Fue a iniciativa del Concello, con ayuda logística de los bomberos de A Coruña.

No es el primer guiño deportivista del rectángulo más emblemático de A Coruña, porque el propio Ayuntamiento ya está engalanado con vinilos blancos y azules en cada una de las ventanas, a la espera de que llegue ese encuentro del domingo a las 18.30 horas, para el que no habrá partido en directo en pantalla gigante, pero sí fan zone en la explanada de Riazor.

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Entradas, buses, dispositivo

Ya están en marcha los preparativos para seguir el encuentro, ya sea en A Coruña, en Valladolid o en cualquier punto en el que se encuentre un deportivista. Hay mil seguidores blanquiazules que tienen una localidad asignada en la zona visitante y que podrán lucir distintivos blanquiazules. Muchos de ellos viajarán en los 14 buses que ha fletado la Federación de Peñas. La Subdelegación del Gobierno en Valladolid prepara un dispositivo para los seguidores con y sin entrada y para evitar enfrentamientos entre ultras.