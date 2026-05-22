Los socios decidirán el 17 de junio si el nombre del club se adapta al topónimo y el Deportivo ya convoca la junta para afrontar el cambio

El Deportivo da Coruña ya tiene fecha y hora para eliminar las últimas barreras al cambio. El Deportivo ha hecho públicas en su web algunas de las claves de la votación vinculante con la que buscará un segundo refrendo para adaptar al nombre del club al topónimo oficial, siguiendo la ley de 1983, aunque la voluntad de la entidad es inequívoca: habrá modificación. Como ya apuntó LA OPINIÓN y fue comunicado a los asistentes en el I Foro Social celebrado en Riazor, la votación va a ser online a través de la app o la web y está dirigida todos los abonados o socios amigo de más de 12 años de edad. Para los mayores de 65 se establecerá también un teléfono para que muestren su parecer a través del voto. La fecha para ese referéndum será a partir del 17 de junio a las 9.00 horas hasta el 21 a las 18:00. Habrá dos opciones en la votación: "Mantener la nomenclatura actual: Real Club Deportivo de La Coruña" o "adecuar el nombre del club y los elementos gráficos a la toponimia oficial de la ciudad, adoptando la denominación Real Club Deportivo de A Coruña en castellano y Real Club Deportivo da Coruña en gallego".

Para que el cambio salga adelante tendrá que ganar la opción de la modificación por "mayoría simple" y si se llega a ese punto, "el club iniciará los trámites administrativos y jurídicos correspondientes para adaptar oficialmente la denominación social".

El Deportivo aclara que "a partir del 15 de junio y antes del inicio del proceso, el club comunicará a través de sus canales oficiales toda la información relativa al acceso, identificación y procedimiento de votación". Apunta, además, que se desmarca de cualquier vinculación política para llevar adelante el proceso. "El club mantiene una posición de absoluta neutralidad institucional y este proceso es ajeno a cualquier interpretación política o partidista", se puede leer en su web.

Una junta para certificar el cambio

El Deportivo no quiere perder tiempo y ya convocó hoy una junta extraordinario para informar a los socios del resultado de la votación y para hacer efectivo el cambio para adaptar el nombre del club al topónimo de la ciudad si así lo reflejase la votación. Será una junta general extraordinaria convocada en el día de hoy "en primera convocatoria, a las 9:00 horas del jueves día 23 de junio de 2026 (dos días después del fin de la consulta) en el Estadio ABANCA-RIAZOR, sito en la calle Manuel Murguía s/n 15011 A Coruña y, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 24 de junio de 2026, con asistencia exclusivamente telemática de las personas accionistas y de sus representantes".

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La cita, además de los clásicos ruegos y preguntas, tiene un único orden del día: "Información sobre el resultado de la consulta vinculante realizada a los abonados y modificación, en su caso, del artículo 1 de los estatutos sociales, para adptar la denominación social a las deiposiciones de la ley 2/1998".